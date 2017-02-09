کارگران نمونه شهرداری ورامین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از کارمندان نمونه شهرداری ورامین عصر پنج شنبه و همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر با حضور جمعی از مسئولان و مدیران شهری در سالن همایش های شهرداری برگزار شد.

در این مراسم علی حیدریان شهردار، سید رضا احمدی رئیس شورای شهر و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین به همراه کارمندان و کارگران شهری حضور داشتند.

در این مراسم به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، از ۲۲ کارگر نمونه شهری ورامین با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

علی حیدریان شهردار ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری جشن انقلاب در ایام الله دهه مبارک فجر یک رسالت و وظیفه خطیر محسوب می شود و هر ارگان و نهادی باید به وظیفه خود در این زمینه عمل کند.

وی افزود: کارگران شهرداری ورامین با وجود تمامی مشکلات و موانع، برای خدمت رسانی به مردم در تلاش هستند و به همین خاطر مدیریت شهری وظیفه خود می داند که از آنان تجلیل کند.

حیدریان ادامه داد: تجلیل از کارگران نمونه شهرداری ورامین به منظور فرهنگسازی برای ارائه خدمات مطلوب در حوزه شهری در ایام الله دهه مبارک فجر پیش بینی و اجرایی شد.