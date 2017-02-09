جوان انقلابی باید همواره هوشیاری و بصیرت خود را حفظ کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز پنجشنبه در همایش جوان انقلابی که با حضور مسئولان آموزش و پرورش، داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، معلمان، فرهنگیان، دانش آموزان وخانواده ها در سالن اجتماعات شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد گفت: صلح، امنیت، آسایش و آرامش پیام قرآن و دین اسلام است و همان‌گونه که دین و قرآن با جنگ مخالف است، با ننگ نیز مخالفت کرده است.

وی تصریح کرد: اگر پاسخ دشمنانی که به خاک کشور طمع می‌کنند، قاطع و محکم داده نشود، باید ننگ را بپذیریم و زیر بار خفت برویم و شهیدان والامقام ما برای عزت بخشیدن به کشور و برای این‌که زیر بار ننگ نرویم راه مبارزه و شهادت را انتخاب کردند.

امام ‌جمعه قزوین یادآورشد: انقلاب اسلامی با هدف برقراری امنیت، آسایش، حفظ عزت و اقتدار کشور به پیروزی رسید و در شرایطی که در رژیم گذشته مستشاران امریکایی کشور را ملک خود می‌دانستند با رهبری امام و حضور مردم، انقلابی شکل گرفت که بساط استکبار را از کشور برچید و دست غارتگران کوتاه شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین بیان کرد: در دوران دفاع مقدس هم ملت ما فقط از حیثیت و شرف و مرزهای خود دفاع کرد و در برابر زیاده خواهی‌ها و هجوم بعثی‌ها ایستاد.

وی اضافه کرد: امروز امریکایی‌ها تروریست‌ها را پناه می‌دهند و آنهارا برای حمله به ایران تشویق و تحریک می‌کنند تا ایران را مانند سوریه و عراق دچار بحران و نا امنی کنند؛ در حالی که خود را مهد دموکراسی می دانند بدترین جنایات را انجام می دهند.

آیت‌الله عابدینی اظهارداشت: جوانان ما باید با بصیرت، آگاهی و شجاعت در میدان باشند تا بتوانیم آرمان‌های انقلاب را محقق کرده و در مقابل فتنه‌های امریکا و مستکبران با قدرت ایستادگی کنیم.

وی گفت: برگزاری همایش های انقلابی باید نسل جوان را با تهدید و توطئه های دشمناناشنا کند تا اینده سازان کشور با هوشیاری در مسیر فرهنگ و تعلیم و تربیت گام بردارند.