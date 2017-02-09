به گزارش خبرنگار مهر، در آیین‌های جداگانه‌ای با حضور فرماندار جم، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و مدیران شرکت فجر جم دو طرح عمرانی و یک طرح فرهنگی به بهره برداری رسید.

مسجد صاحب الزمان عج روستای شهرخاص، ایستگاه پیشرفته تقویت دیجیتال تلویزیونی و نمایشگاه بزرگ کتاب در شرکت فجر جم سه پروژه افتتاحی به همت شرکت فجر جم بود.

مدیر عامل شرکت فجر جم در تشریح جزئیات اجرای این سه پروژه گفت: در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت فجر جم، از شهریور ماه سال جاری بنا به درخواست شورای روستای شهرخاص، احداث مسجد صاحب الزمان عج این روستا در دستور کار واحد مستغلات شرکت فجر جم قرار گرفت.

هادی هاشم‌زاده فرهنگ گفت: این مسجد با اعتبار ۲۷۲ میلیون تومان اجرا شد که ۵۰ میلیون تومان از اعتبار این پروژه توسط خیرین تامین شده است.

وی با اشاره به بهره برداری از ایستگاه پیشرفته تقویت دیجیتال تلویزیونی در شرکت فجر جم گفت: در راستای نوسازی ایستگاه تقویت دیجیتال شرکت فجر جم، موضوع اجرای پروژه به دو روش کابلی و وایرلس مطرح شد که با توجه به تاکیدی که بر ارائه خدمت به صورت همزمان به روستاهای اطراف نیز داشتیم اجرای پروژه به روش وایرلس در دستور کار قرار گرفت.

فرهنگ افزود: این ایستگاه می‌تواند تا شعاع ۱۵ کیلومتر را تحت پوشش آنتن دهی خود قرار دهد که روستاهایی چون گندمزار، شهرخاص، آبگرمک، کوری و تعدادی دیگر از روستاهای مجاور می توانند از این ایستگاه استفاده کنند.

وی تصریح کرد: این ایستگاه از پیشرفته‌ترین ایستگاه‌های تقویت دیجیتال کشور است که ۳۷ شبکه استانی و ملی را در جم پوشش می‌دهد و علاوه بر شبکه استانی بوشهر، ۱۵ شبکه استانی دیگر را نیز پخش خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت فجر جم تصریح کرد: برای استفاده از خدمات این ایستگاه، لازم است گیرنده‌های خانگی به مدل مدرن t۲ ارتقا یابد.

وی اعتبار تخصیص یافته برای اجرای این طرح را ۱۵۰ میلیون تومان عنوان کرد.

فرهنگ همچنین از راه‌اندازی نمایشگاه بزرگ کتاب در شرکت فجر جم خبرداد و گفت: این نمایشگاه یکی از نمایشگاه های بزرگ محسوب می شود که ۳۰۰ ناشر در آن مشارکت دارند.

وی خاطر نشان کرد: محصولات این نمایشگاه با تخفیف ۲۵ تا ۳۰ درصدی به مراجعه کنندگان عرضه می شود و در حال اتخاذ تدابیری برای استفاده عموم مردم از این نمایشگاه هستیم.

گفتنی است در ادامه افتتاح پروژه های عمرانی فرهنگی شرکت فجر جم، مسئولان شهرستان از روند تعمیر و آماده سازی سیستم سوخت رسان فرودگاه جم بازدید کردند.