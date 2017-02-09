مدرن ترین تصفیه خانه فاضلاب شهری کشور در بناب افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه همزمان با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر طی مراسمی با حضور چیت چیان وزیر نیرو، دکتر اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی، حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، فرماندار، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران کل آذربایجان شرقی و مدیران شهرستان و قشرهای مختلف مردم بناب مدرن ترین تصفیه خانه فاضلاب شهری کشور در بناب افتتاح و بهره برداری از آن آغاز شد.

براساس این گزارش، وزیر نیرو در مراسم افتتاح پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهری بناب طی سخنانی با بیان اینکه کشور ما از نظر اقلیمی در نقطه ای از دنیا قرار گرفته است که از نقاط خشک و نیمه خشک جهان است؛ گفت: متوسط بارندگی در کشور ما کمتر از یک سوم متوسط بارندگی در سطح جهان است و اگر بخواهیم به وضعیت بارندگی در کشور طی ۱۵ و ۱۶ سال گذشته توجه کنیم، روند بارندگی در کشور ما رو به کاهش بوده است. لذا شرایط ایجاب می کند که در استفاده و مراقبت از آب تلاش مضاعفی داشته باشیم.

حمید چیت چیان افزود: مشکل ما در کشور فقط کمبود آب نیست و غیر از این مشکل در کیفیت آب نیز مشکل داریم!

افتتاح ۲۱ طرح در بخش فاضلاب در سراسر کشور

وی با اشاره به برنامه های دولت یازدهم در بخش آب و فاضلاب اظهار کرد: دولت یازدهم از شروع فعالیت مهم ترین و اولویت ترین کار خود را مسئله آب و فاضلاب و مسئله محیط زیست قرارداده و در سال های اخیر نیز درارتباط با فعالیت های مرتبط با جمع آوری فاضلاب، راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب را جزو اولویت کارهای خود قرار داده است.

مقام عالی وزارت نیرو سپس از راه اندازی و افتتاح ۲۱ طرح در بخش فاضلاب در سراسر کشور و در طول دهه فجر امسال خبرداد و آن را نشان دهنده توجه دولت به بخش فاضلاب برشمرد.

چیت چیان همچنین از توجه دولت تدبیر و امید به احیای دریاچه ارومیه طی سه سال گذشته خبرداد و تصریح کرد: دولت برای احیای دریاچه ارومیه فعالیت های گسترده ای انجام داده است و در اینجا لازم می دانم از مردم استان آذربایجان شرقی بویژه مردم تلاشگر شهرستان بناب بخواهم در مصارف آب کشاورزی مدیریت کنند.

وی یادآور شد: در دهه فجر امسال در جمع طرح های به بهره برداری رسیده در زمینه صنعت آب و برق از سوی وزارت نیرو بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

جمع آوری و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب

این گزارش می افزاید، مدیرعامل شرکت فاضلاب استان آذربایجان شرقی نیز در آیین افتتاح تصفیه خانه فاضلاب شهری بناب با ارائه گزارشی از روند احداث و تکمیل پروژه تصفیه خانه فاضلاب بناب گفت: مدرن ترین تصفیه خانه فاضلاب شهری بناب که به روش یو اس بی اف (USBF) و برای نخستین بار در کشور احداث شده و این فرآیند یک سیستم لجن فعال متعارف است که با یک منطقه غیرهوازی و یک فیلتر لجن با جریان رو به بال ترکیب شده و یک بیوراکتور گرد هم آمده است.

علیرضا ایمانلو از اهداف این طرح به جمع آوری و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب، جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست، بهبود بهداشت عمومی منطقه و سطح زندگی مردم، استفاده از کودهای آلی حاصله در کشاورزی و ایجاد اشتغال متناسب بصورت مستقیم و غیرمستقیم اشاره کرد.

وی تصریح کرد: این تصفیه خانه در دو مدول اجرایی طراحی شده است که ظرفیت نهایی آن برای سال ۱۴۱۰ حدود ۲۳ هزار و ۲۰۰ مترمکعب در شبانه روز برای جمعیت ۱۷۰ هزار نفر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت فاضلاب آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: فرآیند تصفیه در این تصفیه خانه از نوع یو پی اس اف است و مدول اول تصفیه خانه که در حال حاضر احداث شده، ۲۱ هزار و ۶۰۰ مترمکعب در شبانه روز برای جمعیت ۸۵ هزار نفر است.

ایمانلو گفت: در جریان سال های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به اندازه ۶۶۶ کیلومتر شبکه فاضلاب در سطح استان آذربایجان شرقی کار شده است و تعداد ۱۶۶ هزار انشعاب فاضلاب به مردم این استان واگذار شده است.

گفتنی است، شهرستان ۱۴۰ هزار نفری بناب در ۱۱۰ کیلومتری جنوب استان آذربایجان شرقی واقع شده و گفته می شود هزینه های اجرای شبکه فاضلاب در بناب بخاطر هموار و مسطح بودن این شهر چندین برابر هزینه های مناطق دیگر کشور بوده است.