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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۴۴

با پوشش ۳۵ هزار نفر جمعیت؛

کلانتری ۱۸ نیایش اردبیل به بهره برداری رسید

کلانتری ۱۸ نیایش اردبیل به بهره برداری رسید

اردبیل - همزمان با آخرین روز از ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، هشتمین کلانتری اردبیل در قالب کلانتری ۱۸ نیایش با پوشش جمعیتی ۳۵ هزار نفر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اردبیل عصر پنجشنبه در آیین افتتاح این مرکز انتظامی طی سخنانی ارتقا امنیت و آسایش شهروندان را مورد تاکید قرار داد و افزود: امروز آسیب های اجتماعی افزایش یافته و جرایم از تعدد و تنوع برخوردار شده است.

مجید خدابخش با تاکید بر اینکه مقابله با این جرایم نیازمند مدیریت و ساماندهی نیروهای تخصصی است، تشریح کرد: هم اکنون به اندازه ای که در بحث رفاه اجتماعی پیشرفت ها و اختراعاتی در جامعه صورت می‌گیرد، در بخش منفی و جرایم و آسیب های اجتماعی نیز کارهایی انجام می‌شود که این نشان می‌دهد نیازمند افزایش ضریب امنیتی هستیم.

وی فروش تسلیحات، مواد مخدر و مباحث مربوط به فساد و منافی عفت را در دنیا دارای بیشترین گردش مالی برشمرد و متذکر شد: این جرایم ساماندهی و مدیریت می شوند بنابراین در موضوع کلی توسعه پلیس در راستای مقابله با این جرایم باید به صورت جدی دنبال شود.

استاندار اردبیل با اشاره به افزایش تنوع مواد مخدر و قرارداشتن نیروی انتظامی در خط اول مبارزه با جرایم مرتبط با آن یادآور شد: وجود مراکز پلیس از جمله کلانتری ها از طرفی عاملی در افزایش آرامش و امنیت عمومی و از طرف دیگر خوف مجریان را در پی دارد.

وی به تنوع خدمات ارائه‌ شده از سوی پلیس اشاره کرد و بیان داشت: به دلیل موارد فرهنگی و دینی سطح و تنوع خدمات ارائه شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بسیار بیشتر از سایر کشورها بوده و این نشان می‌دهد نیروی انتظامی بیشترین مسئولیت اجتماعی را دارد.

خدابخش ادامه داد: با این وجود جای خوشحالی و افتخار است که بیشترین رضایتمندی از نیروی انتظامی وجود دارد، چنانچه پلیس این استان بعد از آموزش و پرورش به عنوان دومین دستگاه دارای رضایتمندی بالا شناخته شده است.

کد مطلب 3902559
محمد میرزایی ناطق

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