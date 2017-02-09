کلانتری ۱۸ نیایش اردبیل به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اردبیل عصر پنجشنبه در آیین افتتاح این مرکز انتظامی طی سخنانی ارتقا امنیت و آسایش شهروندان را مورد تاکید قرار داد و افزود: امروز آسیب های اجتماعی افزایش یافته و جرایم از تعدد و تنوع برخوردار شده است.

مجید خدابخش با تاکید بر اینکه مقابله با این جرایم نیازمند مدیریت و ساماندهی نیروهای تخصصی است، تشریح کرد: هم اکنون به اندازه ای که در بحث رفاه اجتماعی پیشرفت ها و اختراعاتی در جامعه صورت می‌گیرد، در بخش منفی و جرایم و آسیب های اجتماعی نیز کارهایی انجام می‌شود که این نشان می‌دهد نیازمند افزایش ضریب امنیتی هستیم.

وی فروش تسلیحات، مواد مخدر و مباحث مربوط به فساد و منافی عفت را در دنیا دارای بیشترین گردش مالی برشمرد و متذکر شد: این جرایم ساماندهی و مدیریت می شوند بنابراین در موضوع کلی توسعه پلیس در راستای مقابله با این جرایم باید به صورت جدی دنبال شود.

استاندار اردبیل با اشاره به افزایش تنوع مواد مخدر و قرارداشتن نیروی انتظامی در خط اول مبارزه با جرایم مرتبط با آن یادآور شد: وجود مراکز پلیس از جمله کلانتری ها از طرفی عاملی در افزایش آرامش و امنیت عمومی و از طرف دیگر خوف مجریان را در پی دارد.

وی به تنوع خدمات ارائه‌ شده از سوی پلیس اشاره کرد و بیان داشت: به دلیل موارد فرهنگی و دینی سطح و تنوع خدمات ارائه شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بسیار بیشتر از سایر کشورها بوده و این نشان می‌دهد نیروی انتظامی بیشترین مسئولیت اجتماعی را دارد.

خدابخش ادامه داد: با این وجود جای خوشحالی و افتخار است که بیشترین رضایتمندی از نیروی انتظامی وجود دارد، چنانچه پلیس این استان بعد از آموزش و پرورش به عنوان دومین دستگاه دارای رضایتمندی بالا شناخته شده است.