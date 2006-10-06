۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۷:۰۱

بوناچيچ 19 مهرماه به اصفهان برمي گردد/ تمرينات سپاهان براي دربي اصفهان از فردا آغاز مي شود

سرمربي تيم فوتبال سپاهان اصفهان كه براي گذراندن تعطيلات به كرواسي سفر كرده است روز 19 مهرماه به ايران بازخواهد گشت تا تمرينات اين تيم را براي ديدار با ذوب آهن زير نظر بگيرد.

به گزارش خبرنگار مهر تمرينات تيم فوتبال سپاهان ازصبح شنبه درغياب نوكا بوناچيچ و همچنين منصورابراهيم زاده كه با تيم ملي فوتبال كشورمان در اردن و سپس چين تايپه خواهد بود، زير نظركريم قنبري آغازمي شود.

 

اين تيم فردا صبح ازساعت 30/ 9 در ورزشگاه آرارات به مدت 60 دقيقه تمرينات بدني را پشت سر مي گذراند و سپس درساعت 16 نيزدرهمين ورزشگاه جلسه دوم تمرين خود را برگزار مي كنند.

تيم فوتبال سپاهان سه شنبه 25 مهرماه در ديدار سنتي و حساس اصفهان مقابل ذوب آهن قرارمي گيرد. اين ديدار در حالي برگزار خواهد شد كه هنوز سپاهاني ها به عنوان ميزبان اين ديدار ورزشگاه محل برگزاري بازي با ذوب آهن را مشخص نكرده اند.

