رضایت مردم مهمترین اولویت پروژه های شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حضرت پور عصر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه پروژه مجتمع تجاری پایانه غرب، ساختمان جدید پایانه مسافربری شهرداری ارومیه و بتن پلاک سکوی سوار مسافر پایانه مسافربری اظهارداشت: ترمینال های مسافربری ویترین شهر ها به حساب می ایندو تاثیر زیادی در جذب گردشگر داخلی و خارجی دارد.

وی ادامه داد: ساختمان جدید پایانه مسافربری شهرداری ارومیه در زیربنایی به میزان ۵۴۰ متر مربع و بتن پلاک سکوی سوار مسافر به مساحت ۲۶۰۰متر مربع با تلاش زحمتکشان مدیریت شهری امروز گشایش یافت و ساخت پروژه های عمرانی در پایانه های مسافربری شهرداری ارومیه، مبلغی به میزان ۳۰ میلیارد تومان برای مدیریت شهری ارومیه ارزش افزوده به ارمغان اورده است.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اورمیه نیز در این مراسم اظهارداشت: اقدامات عمرانی در سازمان پایانه های مسافربری شهرداری ارومیه با پیوست فرهنگی انجام می گیرد

مهدی مژدهی فر، با اشاره به افتتاح ۳۶ مغازه متعلق به پایانه مسافربری غرب، گفت: این پروژه از سال ۹۴ آغاز شد و با صرف ۱۸ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید.

وی همچنین به افتتاح ساختمان اداری نیز اشاره کرد و افزود: این پروژه نیز با صرف ۷.۵ میلیارد ریال در زیربنایی به متراژ ۵۴۰ مترمربع همراه با تزئینات داخلی مورد بهره برداری قرار گرفت.

مژدهی همچنین از بهره برداری از پروژه محوطه سازی، زیباسازی و اجرای بتن پلاک سکوی سوار و ساختمان اداری پایانه مسافربری غرب اورمیه خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با صرف اعتباری به میزان ۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اورمیه در پایان تاکید کرد: اقدامات عمرانی در سازمان پایانه مسافربری با پیوست فرهنگی انجام می گیرد.

مبین، عضوشورای اسلامی شهر ارومیه نیز ترمینال یک شهر را ویترین ونماد زیبایی آن شهر عنوان کرد و از اقدامات شهری در تغییر چهره پایانه مسافربری و زیباکردن آن بخصوص در مبلمان و فضای سبز تقدیر کرد.