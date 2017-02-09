به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهاجر عصر پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه گلستان که با حضور محمدباقر نوبخت، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامهوبودجه در استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: در سه سال گذشته تولیدات بخش کشاورزی استان افزایش داشته و یک هزار و ۱۰۰ طرح بااعتباری بالغبر ۷۵۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: در این مدت چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصول کشاورزی به ارزش ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در گلستان تولیدشده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان از انجام سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی در بخش مکانیزاسیون کشاورزی استان در سه سال گذشته خبرداد و تصریح کرد: گلستان رتبه نخست این حوزه در کشور رادار است و اعتبار آن معادل اعتبارات ۱۰ سال قبل مکانیزاسیون است.
وی ادامه داد: هماکنون در برداشت محصول و نداشتن تولید ماشینآلات برای جمعآوری محصول در کشور در این حوزه با مشکل مواجه هستیم.
مهاجر از ریزش ۱۰ درصدی محصول در زمان برداشت در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: حدود ۶ درصد از ریزش محصول ناشی از کمباینهای فرسوده در استان است.
وی بابیان اینکه سالانه حدود یک هزار و ۵۰۰ تن گندم در استان تولید میشود، اضافه کرد: با این ریزش تنها ۹۰ هزار تن گندم تولیدی استان هدر میرود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بر مشخص شدن تکلیف اراضی زهکشی استان تأکید کرد و گفت: هماکنون هم وزارت نیرو و هم جهاد کشاورزی دارای موافقتنامه برای اجرای زهکشی اراضی شمالی است اما اجرای شبکه سه و چهار الزام به اجرای شبکه یک و دو دارد.
افزایش ۶۰۰ هزار تنی تولید استان
وی با یادآوری اینکه اولویت نخست وزارت نیرو در زهکشی اراضی مهار آب است، بیان کرد: اولویت جهاد کشاورزی در زهکشی افزایش تولید است و با زهکشی ۲۸۰ هزار هکتار ۶۰۰ هزار تن به تولید محصولات کشاورزی استان افزوده میشود.
مهاجر ادامه داد: باید با تشویق سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و زهکشی اراضی شورهزار شمال استان را به چرخه تولید اضافه کنیم.
وی با یادآوری اینکه تشویق سرمایهگذاری در بخش کشاورزی با سودهای فعلی بانکی میسر نیست، خواستار تخصیص تسهیلات با نرخ سود زیر ۱۰ درصد برای کشاورزان گلستان مانند گذشته شد.
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