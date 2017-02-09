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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۴۶

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری زنجان:

۶۵۹ پروژه توسط دهیاری های استان زنجان در حال اجرا است

۶۵۹ پروژه توسط دهیاری های استان زنجان در حال اجرا است

زنجان-مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری زنجان تعداد پروژه های دهیاری های استان زنجان را ۶۵۹ مورد عنوان کرد و گفت: ۳۹۸ مورد از این تعداد پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمودی عصر پنج شنبه در جریان افتتاح پروژه های دهیاری شهرستان ابهر، افزود: امسال در دهیاری های استان زنجان ۶۵۹ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان اجرا شده است.

محمودی افزود: ۲۶۱ پروژه در هفته دولت سالجاری با اعتباری بر ۱۹ میلیارد تومان و ۳۹۸ پروژه با اعتبار ۲۶ میلیارد و ۱۰ میلیون تومانی دردهه فجر امسال به بهره برداری رسیده است.

وی سهم شهرستان زنجان را با ۹۰ پروژه و با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: ۵۷ طرح نیز در قالب ۱۵۰ پروژه با اعتباری ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در شهرستان ابهر به اجرا رسیده است.

 محمودی سهم شهرستان خرمدره از اعتبارات پروژه های دهیاری ها را ۹۰۰ میلیون تومان در قالب ۶ پروژه اعلام کرد و یادآور شد: ایجرود سلطانیه با ۹، ماهنشان ، طارم ۱۱ و خدابنده با ۹۸ پروژه و به ترتیب اعتباراتی بالغ بر ۷ میلیارد و ۷۰ میلیون، ۳ میلیارد و ۸ میلیون، ۷۱۱ میلیون، ۵۰۰ میلیون و ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسیده اند.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری زنجان میزان رشد اعتبارات تخصیص داده شده در دولت تدبیر و امید را در مقایسه با سال های گذشته بیش از ۱۰۰ درصد دانست و تاکید کرد: در پایان سال ۹۲ نزدیک به ۱۸ میلیارد به دهیاری ها تزریق شده بود که این رقم در پایان سال ۹۳ به ۴۰ میلیارد تومان و در ۱۰ ماهه امسال به ۳۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.

محمودی یادآور شد: در سال ۹۲، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، تا پایان سال ۹۴، ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون و در ۱۰ ماهه امسال ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به دهیاری های شهرستان ابهر تزریق شده است.

وی تعداد دهیاری های افتتاح شده تا سال ۹۲ را ۵۰۱ مورد عنوان کرد و گفت: امروز این رقم به ۶۳۵ دهیاری در سطح استان زنجان رسیده است.

محمودی با اعلام اینکه در روستاهای بالای ۳۰ خانوار دهیاری تاسیس شده است، تصریح کرد: میزان اعتبارات تزریق شده به روستای قروه تا پایان سال ۹۲، ۲۸۰ میلیون تومان بوده است که این رقم تا پایان سال  بیش از ۷۲۰ میلیون و در ۱۰ ماهه امسال ۷۹۰ میلیون تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده است.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری زنجان، سیاست های دولت تدبیر و امید را توسعه روستاها عنوان کرد و افزود: تلاش های دولت توسعه روستاها چه از نظر کالبدی . چه از نظر اقتصاد معیشتی است که طرح های مهمی در این زمینه در آینده خواهیم داشت.

کد مطلب 3902564

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