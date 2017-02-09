۶۵۹ پروژه توسط دهیاری های استان زنجان در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمودی عصر پنج شنبه در جریان افتتاح پروژه های دهیاری شهرستان ابهر، افزود: امسال در دهیاری های استان زنجان ۶۵۹ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان اجرا شده است.

محمودی افزود: ۲۶۱ پروژه در هفته دولت سالجاری با اعتباری بر ۱۹ میلیارد تومان و ۳۹۸ پروژه با اعتبار ۲۶ میلیارد و ۱۰ میلیون تومانی دردهه فجر امسال به بهره برداری رسیده است.

وی سهم شهرستان زنجان را با ۹۰ پروژه و با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: ۵۷ طرح نیز در قالب ۱۵۰ پروژه با اعتباری ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در شهرستان ابهر به اجرا رسیده است.

محمودی سهم شهرستان خرمدره از اعتبارات پروژه های دهیاری ها را ۹۰۰ میلیون تومان در قالب ۶ پروژه اعلام کرد و یادآور شد: ایجرود سلطانیه با ۹، ماهنشان ، طارم ۱۱ و خدابنده با ۹۸ پروژه و به ترتیب اعتباراتی بالغ بر ۷ میلیارد و ۷۰ میلیون، ۳ میلیارد و ۸ میلیون، ۷۱۱ میلیون، ۵۰۰ میلیون و ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسیده اند.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری زنجان میزان رشد اعتبارات تخصیص داده شده در دولت تدبیر و امید را در مقایسه با سال های گذشته بیش از ۱۰۰ درصد دانست و تاکید کرد: در پایان سال ۹۲ نزدیک به ۱۸ میلیارد به دهیاری ها تزریق شده بود که این رقم در پایان سال ۹۳ به ۴۰ میلیارد تومان و در ۱۰ ماهه امسال به ۳۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.

محمودی یادآور شد: در سال ۹۲، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، تا پایان سال ۹۴، ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون و در ۱۰ ماهه امسال ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به دهیاری های شهرستان ابهر تزریق شده است.

وی تعداد دهیاری های افتتاح شده تا سال ۹۲ را ۵۰۱ مورد عنوان کرد و گفت: امروز این رقم به ۶۳۵ دهیاری در سطح استان زنجان رسیده است.

محمودی با اعلام اینکه در روستاهای بالای ۳۰ خانوار دهیاری تاسیس شده است، تصریح کرد: میزان اعتبارات تزریق شده به روستای قروه تا پایان سال ۹۲، ۲۸۰ میلیون تومان بوده است که این رقم تا پایان سال بیش از ۷۲۰ میلیون و در ۱۰ ماهه امسال ۷۹۰ میلیون تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده است.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری زنجان، سیاست های دولت تدبیر و امید را توسعه روستاها عنوان کرد و افزود: تلاش های دولت توسعه روستاها چه از نظر کالبدی . چه از نظر اقتصاد معیشتی است که طرح های مهمی در این زمینه در آینده خواهیم داشت.