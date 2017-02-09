فرزندان شهدا وایثارگر ورزش و جوانان کردستان تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که بعد از ظهر روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه در دهه مبارک فجر برگزار شد٬ طی مراسمی از فرزندان شهدا و ایثارگران در دستگاه ورزش و جوانان تجلیل شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان در این مراسم گفت: امنیت و آرامش کنونی کشور مرهون جان فشانی ها و از خود گذشتگی شهدا و ایثارگران است و وظیفه آحاد جامعه است که ضمن تکریم آنان٬ با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت حق آنان را ادا نمایند.

حامد جولایی با بیان اینکه برگزاری تجلیل از خانواده شاهد و ایثارگر و از جمله برنامه های این اداره کل است٬ اظهار داشت: این برنامه ها با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اجرایی می شود.

وی افزود: ایثارگران و خانواده های شهدا در تمامی مراحل ثابت کرده اند الگویی ماندگارند و علی رغم مشکلاتی که دارند مظهر صبر و استقامت هستند.

گفتنی است، در پایان از چهار نفر از فرزندان شهدا و ایثارگران دستگاه ورزش و جوانان استان کردستان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.