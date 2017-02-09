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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۳۸

در نهمین روز دهه مبارک فجر رخ داد؛

فرزندان شهدا وایثارگر ورزش و جوانان کردستان تقدیر شدند

فرزندان شهدا وایثارگر ورزش و جوانان کردستان تقدیر شدند

سنندج - طی مراسمی در نهمین روز دهه مبارک فجر از فرزندان شهدا و ایثارگران اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان تجلیل و تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که بعد از ظهر روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه در دهه مبارک فجر برگزار شد٬ طی مراسمی از فرزندان شهدا و ایثارگران در دستگاه ورزش و جوانان تجلیل شد. 

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان در این مراسم گفت: امنیت و آرامش کنونی کشور مرهون جان فشانی ها و از خود گذشتگی شهدا و ایثارگران است و وظیفه آحاد جامعه است که ضمن تکریم آنان٬ با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت حق آنان را ادا نمایند. 

حامد جولایی با بیان اینکه برگزاری تجلیل از خانواده شاهد و ایثارگر و از جمله برنامه های این اداره کل است٬ اظهار داشت: این برنامه ها با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اجرایی می شود. 

وی افزود: ایثارگران و خانواده های شهدا در تمامی مراحل ثابت کرده اند الگویی ماندگارند و علی رغم مشکلاتی که دارند مظهر صبر و استقامت هستند. 

گفتنی است، در پایان از چهار نفر از فرزندان شهدا و ایثارگران دستگاه ورزش و جوانان استان کردستان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 3902569

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