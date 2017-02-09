دعوت استاندار آذربایجان غربی از مردم برای شرکت در راهپیمایی۲۲بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، قربانعلی سعادت در پیام خود آورده است، راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، نشان‌دهنده‌ عزم عمومی و اقتدار ملت بزرگ ایران اسلامی در برابر زیاده خواهی های سران سلطه و مستکبرین و نماد پرشکوه همبستگی، وحدت و همدلی این ملت آزاده و سربلند است.

وی در ادامه پیام آورده است، این روز الهی و تاریخی در حقیقت روز بر افراشته شدن بیرق خونین حق خواهی و ستم ستیزی، روز تحقق وعده حق تعالی و به ثمر نشستن انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) و پشتیبانی ملت بزرگ ایران است.

سعادت در بخش دیگری از پیام افزوده است، در همین راستا و در آستانه سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی، با گرامیداشت یوم‌الله ۲۲ بهمن و یاد و خاطره امام شهیدان و شهدای انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با رهبری معظم انقلاب اسلامی، از مردم همیشه در صحنه و غیرتمند استان آذربایجان غربی دعوت می‌کنم تا با حضور باشکوه و گسترده خود در راهپیمایی وحدت‌آفرین و دشمن‌شکن یوم‌الله ۲۲ بهمن، برگ زرین دیگری را بر کتاب پرافتخار حماسه‌آفرینی‌های ملت بزرگ و انقلابی ایران اسلامی بیفزایند.

استاندار آذربایجان غربی تاکید کرده است، یکبار مردم با حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه بار دیگر عزم و اراده خود را در حمایت همه جانبه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای عظیم آن در برابر دیدگان جهانیان به نمایش بگذارند.