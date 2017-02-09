یک کارگاه تولید سبدهای کشاورزی در دزفول افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرشهرک های صنعتی دزفول ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه افتتاح این واحد تولیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ۱.۵ سال گذشته یک زمین برای ساخت واحد تولید سبدهای کشاورزی به سرمایه گذاران این طرح در شهرک صنعتی شماره دو دزفول تحویل داده شد که مراحل ساخت آن با جدیت ازسوی سرمایه گذاران پیگیری شد.

علیمردان جعفری، میزان سرمایه گذاری برای احداث این کارگاه را ۲۱ میلیارد ریال برشمرد وافزود: این واحد تولیدی همچنین توانسته از مسیر طرح رونق اقتصادی و بسته حمایتی دولت، اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات بگیرد که از این میزان در قسط اول یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال دریافت کرده و مابقی نیز در فاز بعدی به این کارگاه تزریق می شود.

وی با اشاره به دریافت وام یک میلیارد ریالی این کارگاه با مساعدت صندوق کارآفرینی امید شهرستان گفت: این کارگاه از ۲۰ روز گذشته فعالیت آزمایشی خود را آغاز و تولیدات خود را روانه بازار کرد.

جعفری، اشتغال مستقیم این کارگاه را در فاز اول هفت نفر دانست و افزود: اشتغال غیرمستقیم نیز بسیار بیشتر از اشتغال مستقیم است.



وی بیان کرد: کارگاه مذکور روزانه دو تن انواع سبدکشاورزی تولید و روانه بازار می کند.