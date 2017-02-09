کارای شیراز تیم زنجان را مغلوب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیستم مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه های کشور تیم کارا شیراز در یک بازی خانگی در سالن ورزشی ربانی این شهر میزبان شهرداری زنجان بود.

بانوان فوتسالیست شیرازی در این رویداد موفق شدند حریف خود را با نتیجه پرگل ۳ بر یک شکست دهند.

نماینده استان فارس در رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان کشور با این برد و کسب ۲۴ امتیاز در رده پنجم جدول باقی ماند.

تیم شهرداری زنجان نیز با کسب ۶ امتیاز عنوان قعرنشین را به خود اختصاص داده است.

به گزارش مهر، در پایان هفته هفتم از دور برگشت رقابت های فوتسال بانوان باشگاه های کشور تیم ‌های شرکت ملی حفاری اهواز، دانشگاه آزاد تهران، پالایش نفت آبادان با اختلاف امتیاز زیاد نسبت به دیگر رقبا در رده‌ های اول تا سوم جدول قرار دارند.