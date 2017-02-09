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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۲۱

گزارش خبری تصویری؛

آئین پایانی دومین نمایشگاه عکس ایران زمین در گناوه برگزار شد

آئین پایانی دومین نمایشگاه عکس ایران زمین در گناوه برگزار شد

گناوه - با حضور جمعی از مسئولان شهرستان گناوه، هنرمندان و علاقمندان به هنر عکاسی آئین پایانی دومین نمایشگاه عکس ایران زمین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی دومین نمایشگاه عکس ایران‌زمین گناوه کاری از عکاسان شهرستان گناوه در موضوعات طبیعت، معماری و ... که در آن ۲۸ عکس از ۲۵ عکاس گناوه و بوشهر به نمایش درآمد برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین نمایشگاه عکس ایران زمین حاصل کار جمعی از عکاسان شهرستان گناوه است.

علیرضا سبحانی گفت: هنر عکاسی در طول این چند سال به سرعت و به  طرز چشمگیری در شهرستان گناوه رشد و پیشرفت کرده است.

سبحانی در ادامه بیان داشت: این مهم از علاقه وافر عکاسان به این هنر در این شهرستان حکایت دارد و در این مدت عکاسان شهرستان گناوه توانسته اند چندین نمایشگاه عکس گروهی را برگزار کنند.

بخشدار مرکزی شهرستان گناوه نیز اظهار داشت: هنرمندان شهرستان گناوه دارای توانمندهای بالا در عرصه های مختلف هنری هستند.

دانیال اسفندیاری گفت: حمایت از هنرمندان شهرستان گناوه و کاستن از مشکلات این قشر فرهیخته می تواند راهگشا باشد.

وی در ادامه بیان کرد: به جرات می توان گفت که هنرمندان شهرستان گناوه در عرصه های مختلف هنری از بهترین های استان بوشهر هستند.

اسفندیاری تصریح کرد: افتخارآفرینی های این قشر در جشنواره های مختلف کشوری وبین المللی گواه این مدعا ماست و این افتخارات مایه مباهات برای همه اهالی شهرستان گناوه است.

بخشدار مرکزی شهرستان گناوه گفت: امیدوارم که روز به روز و بیشتر از پیش شاهد افتخارآفرینی هنرمندان شهرستان گناوه باشیم.

مسئول برگزاری دومین نمایشگاه عکس ایران زمین نیز در این آئین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه توسط کلبه فرهنگ و هنر گناوه با مشارکت سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پروش شهرستان گناوه، شهرداری و شورای شهر گناوه برپا شده است.

مجید مظفری گفت: در حاشیه این آئین نیز کارگاه عکاسی با تدریس محمود صادقی هنرمند عکاس برجسته استان بوشهر برگزار شد.

مظفری بیان داشت: استقبال بیشتری از دومین نمایشگاه عکس ایران زمین گناوه نسبت به نخستین نمایشگاه عکس ایران زمین در سال گذشته صورت گرفت.

وی تصریح کرد: این امر بیانگر این است که هنر عکاسی در شهرستان گناوه بسیار مورد توجه قرار گرفته و نیازمند حمایت بیشتر مسئولان شهرستان گناوه و احداث نگارخانه جدید در شهر گناوه هستیم.

مسئول کلبه فرهنگ و هنر و مسئول برگزاری نمایشگاه عکس ایران زمین گناوه در پایان گفت: همچنین در آئین پایانی این نمایشگاه از آنونس فیلم های صبح رو سیاه و به یاد ایرجو ساخته مهدی تنگستانی رونمایی شد و به نمایش درآمد.

کد مطلب 3902577

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