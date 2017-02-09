یادواره شهدای حوزه مقاومت بسیج شهر معمولان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای حوزه مقاومت بسیج معمولان با حضور نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه معمولان، فرماندار پلدختر، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، فرمانده سپاه پلدختر، بخشدار معمولان و ... برگزار شد.

حجت الاسلام احمد حکیمی گیلانی امام جمعه معمولان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار داشت: شهدا آبروی نظام و افتخار ملت بودند و در مسیر نورانی ایثار و شهادت گام برداشتند و عزت و آبروی انقلاب به برکت وجود شهدا و استقامت خانواده آنها است.

وی افزود: ایام الله دهه مبارک فجر ایام به یادماندنی و روز گار فراموش نشدنی در تاریخ بزرگ ایران اسلامی است.

امام جمعه معمولان گفت: امروز دشمن در جنگ نرم به دنبال تصرف افکار و تغییر باور، رفتار و ساختار ما بوده چرا که استکبار جهانی برای نابودی ملت ها آرمان ها و ارزش های آنها را مورد هدف قرار می دهد و بنابراین ما هنوز در عرصه جنگ قرار داریم و راه شهدا ادامه دارد.

حجت الاسلام گیلانی با بیان اینکه عزت و آرامش کشور مرهون جانفشانی، ایستادگی و مقاومت شهدا است افزود: همه مسئولان و آحاد مردم آرامش امروز خود را مرهون خون شهدا و خانواده شهدا و ایثارگران هستند.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری یادواره شهدا تکریم خانواده آنها و بازگو کردن یاد و خاطره شهدا برای جوانان است افزود: از این پس هر ساله در همین روز 21 بهمن ماه یادواره شهدا در معمولان برگزار می شود.

مسئول حفاظت اطلاعات سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان نیز در این مراسم، برگزاری یادواره شهدا را پاسداشت ارزش ها دانست و گفت: برگزاری یادواره شهدا کمتر از شهادت نیست و غرور آفرینی شهدا در عملیات والفجر روز حفاظت اطلاعات نامگذاری شد.

سرهنگ سید حجت اله موسوی بر ضرورت بصیرت و دشمن شناسی تاکید کرد افزود: باید با روحیه ایثار و جهاد و ذکر خدا دنبال ثروت اندوزی نباشیم بلکه با بصیرت و هوشیاری مواظب توطئه های دشمن به وسیله مسائل تهدید کننده ای مانند ماهواره و فضای مجازی باشیم.

وی شهادت محوری و ایثارگری را در زمره برکات انقلاب اسلامی دانست و گفت: باید قدر این انقلاب که در جهان بی نظیر است و با انقلاب های دیگر تفاوت دارد را بدانیم و از آن حفاظت و حراست کنیم.

مسئول حفاظت و اطلاعات سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: امروز توطئه هایی شکل گرفته مانند داعش که جنگ بین شیعه و سنی را راه اندازی کرده و ما باید هوشیار باشیم.

سرهنگ موسوی بر پایداری بر ارزش های انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: باید قدر مقام معظم رهبری را بدانیم و سیره شهدا را در همه جا به عنوان محور فعالیت های خود قرار دهیم و از دستاوردهای انقلاب حراست و حفاظت کنیم.

سرهنگ علی ناصری فرمانده سپاه پلدختر نیز در این مراسم با بیان اینکه شهدا جان و آبرو خود را در طبق اخلاص نهادند و برای دین خدا فدا کردند افزود: شهدا وظیفه خود را به خوبی انجام داده و پیام عاشورا و انقلاب اسلامی را انتقال دادند و به پاسداری از ارزش ها از جان خود گذشتند و اکنون ما وظیفه داریم ادامه دهنده راه شهدا باشیم.