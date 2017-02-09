برخی پول گرفتند تا علیه من فحاشی کنند/ دست دزدها را کوتاه کردم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی در نشست خبری پس از شکست سنگین تیمش مقابل ماشین‌سازی تبریز با بیان اینکه صحبت خاصی درباره بازی ندارم، اظهار داشت: من یک معذرت‌خواهی بزرگ به هواداران واقعی سپاهان بدهکارم اما باید بگویم توهین برخی افراد اندک را که به من فحاشی کردند، به خودشان باز می‌گردانم.

وی با انتقاد شدید از فحاشی‌های صورت گرفته در این مسابقه خاطرنشان کرد: این فحاشی‌ها لیاقت خود آنها و خانواده‌هایشان است و به نظرم آنها به اندازه دفتردار مدیرعامل فولاد مبارکه هم شعور ندارند!

سرمربی سپاهان با بیان اینکه کانون هواداران سپاهان از روز اول از من پول می‌خواست، افزود: به نظرم برخی پول گرفته بودند که علیه من فحاشی کنند و این تعداد بسیار کم بودند و کاری به هواداران واقعی سپاهان ندارند.

وی با بیان اینکه امروز 80 نفر در ورزشگاه بودند که تمرکز مرا بهم ریختند، بیان داشت: تنها کاری که می‌توانم بکنم، آن است که از هواداران واقعی تیم عذرخواهی کنم زیرا من یک تیم با رده سنی بالای 31 سال را تحویل گرفته و یک تیم جوان تحویل دادم.

ویسی درباره عملکرد اخیر سپاهان اظهار داشت: تیم ما در دیدارهای خود مقابل صبا، فولاد و استقلال خوزستان عملکرد خوبی داشت و به نظرم تاوانی که در سپاهان باید بدهم، هر چیزی است به جز فحاشی.

وی خاطرنشان کرد: شعار حیاکن رهاکن را روی سرم می‌گذذارم اما نمی‌توانم فحاشی را تحمل کنم زیرا در طول 9 مسابقه تنها متحمل دو باخت شدیم و آنها به شرایط فصل پیش پرسپولیس که اکنون در راه قهرمانی است، توجهی نمی‌کنند.

سرمربی سپاهان با بیان اینکه دست دزدها را از سپاهان بریدم، افزود: به هر حال این مسئله تاوان دارد و جالب است که آنها یک بازیکن 38 ساله که باید در تیم پیشکسوتان بازی کند را تشویق می‌کنند.

وی اضافه کرد: به نظرم انتظاری از آنها نیست زیرا من دست دزدها را از تیم کوتاه کردم و اگر مرا از تیم اخراج کنند، حتی یک ریال هم از سپاهان نمی‌گیرم تا نگویند او برای پول آمد.