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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۲۲

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

برقراری تعادل میان صادرات و نیاز داخلی کشور مدنظر قرار گیرد

برقراری تعادل میان صادرات و نیاز داخلی کشور مدنظر قرار گیرد

اراک- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برقراری تعادل میان صادرات و نیاز تولید داخلی به مواد اولیه در سطح کشور باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که برخی صنایع به سبب فقدان مواد اولیه تعطیل شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر کریمی عصر پنجشنبه در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که با حضور نعمت زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت در اراک برگزار شد، اظهار داشت: برخی صنایع در سطح کشور محصولاتی را تولید می کنند که این تولیدات هم صادرات دارد و هم از به عنوان مواد اولیه مورد استفاده برخی صنایع دیگر قرار می گیرد.

وی افزود: باید میان این نیاز داخلی و نیاز صادراتی تعادلی برقرار شود و آنگونه نباشد که یک واحد صنعتی که وابسته به محصول تولیدی در واحد صنعتی دیگری است به خاطر عدم دستیابی به مواد اولیه مورد نیاز تعطیل شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: حمایت از تولید داخلی و واحدهای صنعتی کشور در حال حاضر ضروری است به ویژه واحدهای بزرگی که محصولات سرمایه ای تولید می کنند، تداوم تولید آنها نیازمند حمایت جدی در سطح ملی است.

کریمی خاطرنشان ساخت: باید حمایت تعرفه ای، جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولیدات این صنایع و سپردن پروژه های تولید به آنها به طور جدی مدنظر قرار گیرد و این مساله از مولفه های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در رابطه با شرکت هپکو که اخیرا پیگیری هایی برای احقاق حقوق کارگران آن انجام شده نباید پیگیری در این میزان محدود شده و باید با مدیریت این شرکت به سبب تخطی از قانون و خسارت وارد کردن به یک مجموعه صنعتی و سرمایه ملی، برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.

کد مطلب 3902583

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