به گزارش خبرنگار مهر، خانه جوان (سازمان های مردم نهاد) گناوه با حضور نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار بوشهر، مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری، فرماندار و بخشدار ریگ شهرستان گناوه و جمعی از اعضای سمن های گناوه راه اندازی شد.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر در حاشیه این آئین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جوانان موتور محرکه پیشرفت و تعالی هر جامعه‌ای هستند.

حسین دهجان گفت: باید تلاش کنیم تا زمینه حضور و مشارکت جوانان در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و ... را فراهم کنیم.

دهجان در ادامه خاطرنشان ساخت: جوانی یک فرصت است و هم جوانان و هم مسئولان باید از این فرصت نهایت استفاده را داشته باشند و این تنها در سایه یک برنامه‌ریزی منسجم محقق می‌شود.

وی متذکر شد: امیدواریم که بتوانیم با حمایت از سمن‌ها زمینه بهتر مشارکت جوانان در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند را فراهم کنیم و این امری بسیار مهم است.

دهجان تاکید کرد: قلبا می گویم که فرماندار شهرستان گناوه به طور ویژه حامی سمن‌ها هستند و سمن های شهرستان گناوه باید از این فرصت نهایت بهره را ببرند.

وی با اشاره به سمت قبلی فرماندار شهرستان گناوه در شهرستان دیر افزود: فرماندار شهرستان گناوه در دوره معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان دیر نیز همیشه حامی سمن‌ها بود.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: امیدواریم که از این فضایی که مجموعه دولت در استان همچون استاندار، معاون سیاسی و فرمانداران شهرستان‌ها ایجاد کرده اند، سمن‌های ما در استان بوشهر استفاده بهینه کرده و روز به روز موجب تعالی خود و دیارتان شوید.