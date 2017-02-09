مردم استان سمنان راهپیمایی۲۲بهمن را استثنائی برگزار خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی غروب پنج شنبه در دیدار با کارکنان دادگستری استان سمنان با اشاره به ۲۲ بهمن ماه از مردم استان خواست تا با حضور منسجم خود در راهپیمایی این روز استثنائی و تاریخی قدرت و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش بگذارند و افزود: سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی زمانی مناسب برای تجدید بیعت دوباره با آرمان های امام راحل(ره) است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن بیان اینکه قضاوت کار مهم و البته پر خطری است که قضات با داشتن تقوا، خداترسی و احتیاط لازم می توانند احکام مبتنی بر عدالت صادر کنند، ابراز داشت: با وجود افزایش پرونده های قضایی استان باید از مردم خواست با دادگستری همراهی و همکاری کنند.

امام جمعه سمنان گفت: مردم می توانند با مراقبت از زبان خود و بکار بردن صبر و تحمل در گفتگوها، به‌دنبال روزی حلال رفتن و مراقبت از عفت و پاکدامنی از ورود حجم زیادی از پرونده های قضایی به دادگستری جلوگیری کنند.

حفظ انقلاب اسلامی وظیفه مهم آحاد مردم

نماینده عالی قوه قضائیه در استان سمنان نیز در این نشست، گفت: برای حفظ نظامی که خون‌های پاک شهدا پای آن ریخته شده و امروز نیز شاهد رشد و پیشرفت کشور هستیم لذا همه ما وظیفه داریم تا در حفظ عوامل تضمین کننده بقای انقلاب اهتمام داشته باشیم.

سید محسن مظهری اعتماد عمومی را از جمله عوامل حفظ انقلاب دانست و گفت: دستگاه قضایی در جلب اعتماد عمومی و ایجاد عدالت قضایی که مهمترین اصل در فراگیر شدن عدالت اجتماعی در کشور است بسیار موثر و تاثیر گذار بوده لیکن برای خدمت بیشتر به مردم باید تمام فعالیت های خود را در مجرای نظم، انضباط و برنامه ریزی دنبال کنیم.

وی افزود: امروز به‌کارگیری روحیه جهادی و انقلابی می تواند کارها را پیش برده و موجب پیشرفت سازمان شود و مطمئنا باید از فرصت کوتاه خدمت بیشترین بهره و استفاده را برای کسب موفقیت معنوی و خدمت به مردم ببریم.