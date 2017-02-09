۴۸۵ هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید یدالله حسینی شامگاه پنج شنبه در آیین افتتاح ساختمان اداره کل بیمه سلامت استان که با حضور مدیر عامل بیمه سلامت کشور در یاسوج برگزار شد افزود: ۷۰ درصد از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

حسینی به افتتاح ساختمان اداره کل بیمه سلامت استان اشاره کرد و ابراز داشت: زمین این پروژه ۱۲۴۰ متر است و این ساختمان در ۲۶۳۰ متر بنا و در ۵ طبقه ایجاد شده است.

حسینی با بیان اینکه ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار اولیه این پروژه بود تاکید کرد: با هزینه های اضافه شده مانند هزینه های شهرداری، انشعابات و سایر هزینه ها ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مجموع هزینه های این پروژه شد.

وی افزود: یک هزار و ۲۴ نفر بیمار خاص در سطح استان وجود دارد که ارایه کلیه خدمات درمانی در رابطه با بیماری آنها رایگان است.