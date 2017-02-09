شبکه آبرسانی حاشیه شهر زاهدان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگارمهر، علی اوسط هاشمی بعد از ظهر امروز در حاشیه افتتاح شبکه آبرسانی حاشیه شهر زاهدان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این شبکه با اعتبار ۱۵۰میلیارد ریال و طول۵۴ کیلومتر به بهره برداری رسیده است.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: تعداد ۴۷۱۰خانوار از خدمات این شبکه بهره مند می شوند و دسترسی به آب شرب برای مردم این منطقه تسهیل می شود.

وی تصریح کرد: حفر و تجهیز دو حلقه چاه آب با ۳و نیم کیلومتر خط انتقال با اعتبار ۱۱میلیارد ریال از جمله اقدامات انجام شده در حاشیه شهر زاهدان است.

وی با اشاره به توجه دولت به حاشیه شهر ها عنوان کرد: خدمت رسانی به مناطق محروم و حاشیه شهرها تا رفع کامل مشکلات این مناطق همچنان ادامه خواهد داشت.

هاشمی گفت: دولت تمام تلاش خود را برای فراهم کردن بستر توسعه بکار گرفته و اکنون همه زیرساخت ها برای این مهم در استان فراهم شده است.

وی ادامه داد: توجه به مردم و محور قرار دادن آنها یکی اولویت های دولت است زیرا مردم در حکومت اسلامی نقشی الهی دارند.