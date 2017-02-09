۵ پروژه عمرانی کشاورزی در بشرویه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه فجر ۵ پروژه عمرانی، کشاورزی با حضور مسئولان در شهر بشرویه و بخش ارسک افتتاح شد.

در این برنامه روزبازار شهرداری بشرویه با زیربنای هزار متر مربع و اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

همچنین آسفالت بلوار معلم شهرستان بشرویه به صورت نمادین از حدود ۴۰ پروژه آسفالت بشرویه به میزان ۷۰ تا ۸۰ هزارمتر مربع با اعتبار یک میلیارد تومان که از زمان هفته دولت تا دهه فجر انجام شده بود به بهره برداری رسید.

پروژه انتقال آب با لوله در موتور پمپ ذبیحی فر به طول ۸۲۰۰ متر با اعتبار ۴ هزار و ۴۷۴ میلیون ریال و پروژه انتقال آب بالوله موتور پمپ شهید قاسم پور به طول ۴ هزار و ۹۷۰ متر و اعتبار دو هزار و ۳۱ میلیون ریال و پروژه انتقال آب بالوله موتور پمپ خضر به طول ۵ هزار و ۲۹۹ متر و اعتبار دو هزار و ۶۷۱ میلیون ریال در بخش ارسک افتتاح شد.

یک خوابگاه ورزشی در سالن آزادی بشرویه با زیربنای ۹۴ متر و اعتبار ۲۰۷ میلیون ریال نیز در این روز افتتاح شد.