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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۳۰

مدیرکل روابط عمومی شهرداری قم:

تونل مترو ریزش نکرده‌ است

تونل مترو ریزش نکرده‌ است

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری قم گفت: در کارگاه خط A مترو واقع در میدان ولیعصر و محل خروج دستگاه تی بی ام، دیوار جانبی کارگاهی احداث شد که به دلیل وزن وارد شده از سطح فروریخت.

تیتر شهر نوشت: مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری قم با اشاره به برخی شایعات مطرح شده در فضای مجازی در خصوص ریزش تونل اصلی مترو در بلوار خلیج فارس اظهار کرد: در کارگاه خط AA مترو واقع در میدان ولیعصر و محل خروج دستگاه تی بی ام، دیوار جانبی کارگاهی احداث شده بوده که به دلیل وزن وارد شده از سطح فروریخت.

حمیدرضا عابدی خرسند با تاکید بر اینکه هیچ ریزشی در تونل اصلی و کارگاه اصلی مترو اتفاق نیفتاده است گفت: هنوز مشخص نیست که کسی در محل حضور داشته یا آسیب دیده باشد و نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی و اورژانس در محل حاضر هستند تا در صورت نیاز امدادرسانی لازم را انجام دهند.

او از مردم خواست تا از انتشار شایعات جلوگیری کنند، شهرداری اطلاع‌رسانی لازم را در باره  این حادثه در اختیار مردم قرار خواهد داد.

کد مطلب 3902596

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