به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، سورنا ستاری در نشست شورای اداری استان بوشهر با اشاره به اینکه عسلویه و پارسجنوبی عظمت جمهوری اسلامی ایران است اظهار داشت: پیشرفتهای خوبی در سالهای اخیر در استان بوشهر انجام شده که در این راستا سرمایهگذاری عظیمی در منطقه پارس جنوبی انجام شده است.
وی با تأکید بر این نکته تحولات در پارس جنوبی باید در زندگی مردم محقق شود افزود: هر نوع تحولی در هر منطقهای باید در زندگی مردم ملموس و حفظ شود و در این راستا عظمت مهم پارس جنوبی مهمترین تحول در صنعت نفت و گاز در کشور است.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور با تأکید بر این نکته که دولت یازدهم به اقتصاد دانشبنیان توجه ویژهای دارد، افزود: این اقتصاد با سرمایهگذاری دولت پا نمیگیرد بلکه مهمترین حوزه این اقتصاد نیروی انسانی توانمند، خلاق و مبتکر است.
ستاری با تأکید بر فراهم شدن محیط کسب و کار برای شرکتهای اقتصادی دانشبنیان بیان کرد: باید زیستبومهای دانشبنیان در مناطق مختلف برای فراهم شدن فعالیتهای شرکت دانشبنیان ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه با سرمایهگذاری تنها نمیتوان به شرکتهای دانشبنیان دست یافت، تأکید کرد: سرمایهگذاری در شرکتهای دانشبنیان با نیروی انسانی متخصص، فرهیخته و کارآفرین محقق میشود و اعتبار و پول در رده پنجم این شرکتها مورد توجه قرار دارد.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور با اشاره به اینکه اقتصاد دانشبنیان با مشارکت مردم محقق میشود، افزود: شرکتهای دانشبنیان با توانمندی نیروی انسانی خلاق و مبتکر اقدام به فعالیت میکنند و در چنین شرکتهایی مشارکتهای مردمی در اولویت قرار دارد.
ستاری با اشاره به اینکه انسانهای فرهیخته و نخبه در کشور وجود دارد خاطرنشان کرد: بیش از ۵ میلیون دانشجو در کشور تحصیل میکنند و جمهوری اسلامی ایران به عنوان چهارمین تولیدکننده مهندس در دنیاست.
وی با بیان اینکه نیروی انسانی فوقالعادهای در کشور وجود دارد بیان کرد: بیش از ۳۳ میلیون نفر نیروی جوان زیر ۴۰ سال در کشور وجود دارد که چنین نیروی توانمندی در هیچ کشوری یافت نمیشود.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور با بیان اینکه اقتصاد دانشبنیان از رویکردهای مهم دولت یازدهم است، افزود: با استخدام نیروهای جوان در دستگاههای اجرایی اعتماد به نفس و خلاقیت آنان از دست میرود که در این راستا باید نیروهای جوان به سمت ارزشآفرینی و کارآفرینی سوق داده شود.
ستاری بیان کرد: تمام تلاش بر این است که شرکتهای دانشبنیان با توسعه فضای کسب و کار افزایش یابد و در این راستا این شرکتها مورد حمایت ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارند.
وی با بیان اینکه ۴ شرکت دانشبنیان رشد قابل توجهای یافتهاند، گفت: فروش محصولات آنان سالانه بین ۳۰ هزار میلیارد تومان تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است و این نشاندهنده این است که شرکتهای دانشبنیان با شیب تندی در حال پیشروی و پیشرفت هستند.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور با اشاره به توانمندی استان بوشهر خاطرنشان کرد: با توجه به زیرساختهای لازم در این استان باید از نفتیشدن استان بوشهر با توجه به وجود نیروی انسانی توانمند جلوگیری شود و از ظرفیتهای لازم برای توسعه شرکتهای دانشبنیان بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.
ستاری ظرفیت بیوتکنولوژی در استان بوشهر را مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به ظرفیتهای سواحل در استان بوشهر طرحهای بیوتکنولوژی در حوزه دریا مورد توجه قرار گرفته است و این مهم از جهتگیری های دانشگاهها و مراکز علمی و فناوری استان بوشهر است.
وی با بیان اینکه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در ذات ملت ایران قرار دارد، تأکید کرد: حفظ نه شرقی نه غربی بر ملت ایران متبلور شده است و حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر این حس را بیش از پیش نشان خواهد داد.
نظر شما