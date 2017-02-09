برخی دستگاه های ملی به مسائل و مشکلات استان ها بی توجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مقدسی عصر پنجشنبه در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که با حضور نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اراک برگزار شد، اظهار داشت: اقدام در راستای حل مشکلات واحدهای بزرگ صنعتی باید با جدیت بیشتری صورت پذیرد و در این زمینه به صورت ریشه ای، مشکل را با توجه به اهمیت این واحدها برطرف کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: از هیات دولت و وزرای مربوطه تقاضا داریم اختیارات استانداران را در حوزه رفع مشکلات و بحران های استان ها افزایش دهند چرا که در برخی حوزه ها دستگاه های ملی آن طور که انتظار می رود به مسائل توجه ندارند.

مقدسی بیان کرد: در خصوص واحدهای کوچک و متوسط صنعتی اقدامات خوبی برای ارائه تسهیلات به این واحدها انجام شده اما در استان مرکزی تسهیلات در نظر گرفته شده برای چهار واحد صنعتی بزرگ که مجموعا ۲۰۰میلیارد تومان بود محقق نشده و انتظار داریم در این زمینه مساعدت شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: پیشنهاد می کنیم یک جلسه عملیاتی و ویژه برای تصمیم گیری در مورد رفع مشکلات واحدهای صنعتی بزرگ استان با حضور وزیر صنعت، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و سایر مسئولان مرتبط ملی انجام پذیرد تا در این زمینه تصمیمات اساسی تری اتخاذ شود و واحدهای بزرگ استان از مشکلات فعلی نجات یابند.