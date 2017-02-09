توجه به مناطق محروم یکی از سیاست های نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در مراسم بازگشایی ۳۰متری میدان کشاورز که ظهر امروز برگزار شد، اظهار داشت: یکی از اهداف انقلاب اسلامی توجه به مناطق محروم و رفع مشکلات و معضلات این مناطق است و در این بخش نیز خدمات ارزنده ای ارائه کرده است.

وی افزود: رسیدگی به مشکلات آب در چابهار و آبرسانی از چاه نیمه ها به مردم سیستان همواره از مطالبات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) ازمسئولان استان سیستان و بلوچستان است.

وی تصریح کرد: در بحث توسعه سواحل مکران میلیاردها تومان از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب به این امر اختصاص یافته که نشان از توجه ایشان به سواحل مکران دارد.

امام جمعه زاهدان خاطر نشان کرد: مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی محور قرار گرفته اند و مردم نیز با حضور خود در صحنه های مختلف بویژه ایام الله دهه فجر ثابت کرده اند که به این نظام پایبند هستند.

استاندار سیستان و بلوچستالن نیز در این مراسم گفت: دولت برای رفع معضلات حاشیه نشینی برنامه های متعددی را در دست اجرا دارد که یکی از آنها بازگشایی ۳۰متری میدان کشاورز زاهدان بود که امروز انجام شد.

علی اوسط هاشمی افزود: با برنامه های در دست اجرا در حاشیه شهرها این مناطق تغییر شکل می دهند و بسیاری از چالش های موجود مرتفع می شود.

وی تصریح کرد: اجرای چنین اقداماتی تا رفع کامل معضلات حاشیه نشینی ادامه دارد و همچنان بخشی از بودجه دستگاه ها به این امر اختصاص می یابد.

گفتنی است: فاز اول بازگشایی میدان کشاورز با اعتبار نزدیک به ۷میلیارد ریال امروز به بهره برداری رسید که ۳۵۰۰خانوار از این طرح بهره مند می شوند.