  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۶

در راستاي پيوستن اين كشور به اتحاديه؛

مركل بر ادامه رايزني هاي اروپا با تركيه تاكيد كرد

مركل بر ادامه رايزني هاي اروپا با تركيه تاكيد كرد

صدراعظم آلمان يكي از شروط عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را تداوم روند رايزني هاي اروپا با اين كشور اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، " آنجلا مركل " در گفتگو با شبكه تلويزيوني آ ار د در استانبول همچنين تصريح كرد : ما تازه در آغاز گفتگو با تركيه بوده و بايد اين روند همچنان ادامه پيدا كند .

صدراعظم آلمان در توضيح گفته خود خاطر نشان كرد : ادامه مذاكره با تركيه ما را به سمت تصميم گيري هر چه بهتر رهنمون مي كند .

وي با اشاره به روي كار آمدن دولت ائتلافي در آلمان اظهار داشت : ما از عضويت تركيه در اتحاديه اروپا به شرط تحقق خواسته هاي اين اتحاديه حمايت مي كنيم .

" مركل " كه از روز گذشته براي سفري دو روزه راهي تركيه شده در ديدارهاي جداگانه خود با " رجب طيب اردوغان " نخست وزير و " احمد نجدت سزر " رئيس جمهوري اين كشور بر لزوم گسترش و تعميق مناسبات دوجانبه تاكيد كرد .

وي تصريح كرد : آلمان و تركيه به حمايتهاي بين المللي يكديگر نياز دارند .

اتحاديه اروپا از اكتبر سال 2003 ميلادي مذاكرات جدي خود را براي عضويت تركيه آغاز كرده ، اما شمار زيادي از مقامهاي اروپايي معتقدند كه پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا به حداقل تا 10 سال ديگر زمان نياز دارد.

کد مطلب 390260

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها