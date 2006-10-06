مركل بر ادامه رايزني هاي اروپا با تركيه تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، " آنجلا مركل " در گفتگو با شبكه تلويزيوني آ ار د در استانبول همچنين تصريح كرد : ما تازه در آغاز گفتگو با تركيه بوده و بايد اين روند همچنان ادامه پيدا كند .

صدراعظم آلمان در توضيح گفته خود خاطر نشان كرد : ادامه مذاكره با تركيه ما را به سمت تصميم گيري هر چه بهتر رهنمون مي كند .

وي با اشاره به روي كار آمدن دولت ائتلافي در آلمان اظهار داشت : ما از عضويت تركيه در اتحاديه اروپا به شرط تحقق خواسته هاي اين اتحاديه حمايت مي كنيم .

" مركل " كه از روز گذشته براي سفري دو روزه راهي تركيه شده در ديدارهاي جداگانه خود با " رجب طيب اردوغان " نخست وزير و " احمد نجدت سزر " رئيس جمهوري اين كشور بر لزوم گسترش و تعميق مناسبات دوجانبه تاكيد كرد .

وي تصريح كرد : آلمان و تركيه به حمايتهاي بين المللي يكديگر نياز دارند .

اتحاديه اروپا از اكتبر سال 2003 ميلادي مذاكرات جدي خود را براي عضويت تركيه آغاز كرده ، اما شمار زيادي از مقامهاي اروپايي معتقدند كه پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا به حداقل تا 10 سال ديگر زمان نياز دارد.