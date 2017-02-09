نماینده ولی فقیه درکردستان مردم را به شرکت در راهپیمایی دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیتالله سیدمحمد حسینیشاهرودی در پیامی مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه کردستان را به راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن دعوت کردند که متن پیام به شرح ذیل است:
دهه فجر یاد آور رشادتها، فداکاریها و خونهای پاک ریخته شدهای است تا نهال انقلاب اسلامی در سراسر کشور و جهان ثمر دهد و رژیم طاغوت سرنگون و حکومت الهی در کشور جاری شود.
انقلاب اسلامی ایران چشمهای جوشان برای تمام آزادی خواهان از چنگال استکبار و جبههای برای حمایت از مظلومان عالم بوده که تنها در ایران محصور نماند، ۳۸ سال از آن روزها میگذرد و نهال نوپای انقلاب با گذر از فتنهها و تهدیدها به درختی تنومند تبدیل شده است و با صلابتتر از گذشته در مسیری که امام راحل (ره) هادی آن بودند و با رهبری امام خامنهای راه میپیماید تا تمدن نوین اسلامی را در جهان احیا کند.
راهپیمایی ۲۲ بهمن تجدید عهد و پیمان ملت غیور ایران با انقلاب و رهبری و مشتی محکم بر دهان یاوهگویان تازه به دوران رسیدهای است که جرائت پیدا کردهاند که نسبت به ایران و ایرانی تهدید نمایند.
همه جوانان و اقشار مختلف ایران با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن یکبار دیگر وحدت، همبستگی و اتحاد خود را به جهان اعلام میکند و آمادگی خود را برای جانفشانی برای انقلاب و تجدید میثاق با مقام عظمای ولایت اعلام میکنند تا همه بدانند مردم ایران همواره آمادهاند تا جان خود را هم چون هشت سال دفاع مقدس فدای آرمانهای انقلاب کنند.
ضمن تبریک سیوهشتمین بهار پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم سلحشور، متدین و جوانان رشید و برومند استان کردستان سرزمین مجاهدتهای خاموش دعوت مینمایم تا یکبار دیگر هم چون سنوات گذشته با حضور پر رنگ و پر شور خود با آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید پیمان کرده و با مشتهای گره کرده نفرت و انزجار خود را از مستکبرین اعلام و وحدت و اتحاد خود را به جهانیان نشان دهند.
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