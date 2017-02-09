اولین جشنواره کشوری ورزش برای تونیک در شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ملی تونیک برای ورزش همزمان با دهه مبارک فجر به همت اداره ورزش و جوانان و هیئت ورزش های بومی محلی، با برگزاری آئین های ویژه ورزش های فولکلوریک ایرانی به میزبانی سالن شهید بهشتی در شاهرود برگزار شد.

ورزش برای تونیک با الهام از کدگذاری بین المللی حروف الفبا طراحی شده است؛ در این ورزش اجرای تمرین های ورزشی درهمه گرایش ها و سنین مختلف با شرایط جسمانی متفاوت حتی معلولان جسمی و حرکتی را امکان پذیر می کند، وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۱ این ورزش را به رسمیت شناخت و در سال ۱۳۹۲ انجمن ورزش برای تونیک در زیر مجموعه فدراسیون ورزش های همگانی فعالیت خود را آغاز کرد.

مسئول انجمن ورزش برای تونیک در خلال برگزاری این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ورزش برای تونیک در سال۸۷ در فرانسه به ثبت رسید و با هماهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنی ها، ایران در راستای معرفی ورزش برای تونیک و آموزش زبان فارسی و دوستی بین ملت ها از طریق آن، همایش ها و نمایشگاه های مرتبط در کشورهای مختلف برگزار شد و در نهایت با شعار صلح و دوستی برای تونیک طی سال ۸۸ در جمهوری اسلامی به ثبت رسید.

یاسمن مویدی افزود: برای تونیک، یک ابداع انسان دوستانه و کاملا ایرانی است که می تواند زمینه های مختلف برای درآمد اقتصادی ایجاد کند و در واقع زبان مشترک برای ایجاد صلح و دوستی بین ملت ها محسوب می شود. این ورزش مورد تایید وزارت ورزش و جوانان، وزارت کار و وزارت کشور است که در واقع دیپلماسی عمومی را به دنیا صادر می کند.

وی با بیان اینکه این رشته ورزشی خلاقیت همراه با نشاط و شادی از ناتوان ترین قشر جامعه تا حرفه ای ها را شامل می شود، ابراز داشت: طبق سیاست های ابلاغی وزارت ورزش و جوانان محور فعالیت ها به سوی توسعه ورزش و شادابی و نشاط در جامعه حرکت می کند که در این بین رشته ورزشی برای تونیک روش ابتکاری با قابلیت اجرای جهانی به شمار می رود که در بسیاری از کشورهای جهان آموزش داده می شود و در حال گسترش است.

مسئول انجمن ورزش برای تونیک ایران، گفت: از شش نقطه طلایی با الهام از نوشتار بین‌المللی کدگذاری حروف الفبایی که در ایران به غلط بریل گفته می‌شود، ورزش برای‌تونیک ابداع شد که در واقع ورزشکاران این رشته ورزشی می‌توانند با استفاده از یک جدول شش شماره‌ای به سلیقه و میل خودشان ضمن ورزش، پیامی را به دیگران منتقل کنند که معتقدیم این شیوه برای یادگیری زبان‌های دیگر هم جواب می‌دهد.

مویدی افزود: این ورزش برای همه نوع سن یا فردی جواب می‌دهد حتی افرادی که دارای معلولیت هستند یا از بیماری‌هایی مثل سندروم داون، اچ آی وی رنج می‌برند یا حتی برای زنان باردار می توان این ورزش را توصیه کرد و معتقدیم هرچه میزان شادی و نشاط در بین افراد افزایش پیدا کند به همان میزان آسیب های اجتماعی نیز کاهش پیدا می کند لذا این روش می تواند به سلامت روحی افرادی که در معرض بیماری هایی مانند افسردگی قرار دارند نیز بسیار اثر بخش باشد.

گفتنی است این مراسم با انجام بازی های بومی و محلی در قالب رشته های ایروبیک اسکیت ورزش های رزمی همراه بود.