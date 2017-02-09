۲۲ بهمن روز انزجار از استکبار و نمایش وحدت ملی است

حجت‌الاسلام محمد داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن دعوت گسترده از مردم استان برای حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه تلاش برای برگزاری هرچه باشکوه تر و گسترده تر راهپیمایی ۲۲ بهمن را یکی از اهداف مهم همه ی دستگاه ها در استان دانست.

وی با بیان اینکه همه باید دست در دست هم دهیم تا این راهپیمایی با پیام «وحدت»، باشکوه تر از سال های گذشته برگزار شود عنوان کرد: مردم ایران اسلامی این بار نیز با عشق و علاقه در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حضور خواهند یافت و با آرمان های انقلاب و ارزش ها بیعتی دوباره می کنند.

حجت الاسلام دادش زاده ادامه داد: مردم شهیدپرور و مومن استان فردا جمعه با ثبت حضور حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن برگ زرین دیگری بر افتخارات خود می افزایند و بار دیگر با مشت های گره کرده یاس و نا امیدی استکبار را با فریادهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا به نمایش می گذارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی با اشاره به حوادث انقلاب و مقاومت مثال زدنی مردم قهرمان و سلحشور ایران اسلامی در برابر طاغوت، گفت: رهبری عالمانه ی امام خمینی (ره)، همچنین همراهی و وحدت مردم نقش مهمی در پیروزی انقلاب داشت و ما می توانیم با همین وحدت همواره در برابر استکبار پیروز باشیم.

حجت الاسلام دادش زاده یاد آور شد: باید توجه داشت که اجرای برنامه های مختلف و مرتب دهه ی فجر و راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن پاسخی کوبنده و بسیار محکم بر دهان دشمنان و یاوه گویان علیه جمهوری اسلامی است، بنابراین ضرورت دارد همه ی ایرانیان در این مراسم پرتعدادتر و پرشورتر از سالهای گذشته شرکت کنند.