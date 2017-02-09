قریب به ۵۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کبیر شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۴۰ میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

کبیر با تاکید بر اینکه ۱۱ میلیون نفر بیمه شده جدید در کشور وجود دارد اضافه کرد: با حذف هم پوشانی ها این جمعیت تبدیل به ۹ و نیم میلیون نفر شد.

کبیر با اشاره به بدهی های مربوط به بیمه سلامت گفت: تا امروز قریب به ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های بیمه سلامت پرداخت شده است.

وی افزود: ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به سال ۹۴ بوده است که به طرفین قرارداد با بیمه سلامت پرداخت شده است.

مدیر کل بیمه سلامت کشور با بیان اینکه دولت حدود ۸ هزار میلیارد تومان برای بیمه سلامت مصوب کرده است عنوان کرد: ۴ هزار میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است.

کبیر افزود: تا هفته آینده یکهزار میلیارد تومان دیگر دریافت و به مؤسسات پرداخت می شود.