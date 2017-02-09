انقلاب اسلامی زلزله بزرگ تاریخ/آمریکا از اقتدار ایران می ترسد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق شامگاه پنج شنبه در مراسم جشن انقلاب در مسجد چهارده معصوم(ع) شهرستان ورامین با گرامیداشت دهه مبارک فجر اظهار داشت: پاسداشت ارزش های انقلاب اسلامی یک امر مهم است.

عضو هیئت موسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی افزود: اگر نسبت به حوادث تاریخی بی تفاوت باشیم، باید در پیشگاه الهی پاسخ دهیم.

جرقه انقلاب اسلامی ایران در ورامین زده شد

آل اسحاق با تجلیل از نقش مردم ورامین در به ثمر نشستن نهضت اسلامی ملت ایران یادآور شد: جرقه انقلاب اسلامی ایران در ورامین زده شد.

وی با اشاره به مولفه های پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران در سایه اسلام، رهبری و مردم به پیروزی نهایی رسید و این انقلاب یک زلزله بزرگ در جهان بوجود آورد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه موفقیت های انقلاب اسلامی ایران ادامه دارد، اضافه کرد: استکبار جهانی هنوز از زلزله های ایجاد شده ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به خود می لرزد.

اولین نگرانی روسای جمهور آمریکا نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی ایران است

آل اسحاق با اشاره به نگرانی روسای جمهور آمریکا نسبت به مواجهه با جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: اولین نگرانی روسای جمهور آمریکا، نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی ایران است.

وی مذاکره تمام قدرت های جهانی با جمهوری اسلامی را نشان دهنده اقتدار ایران دانست و گفت: مذاکره قدرت های جهانی با مسئولان ایرانی، نشان دهنده اقتدار و عزت جمهوری اسلامی است.

عضو هیئت موسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به اضمحلال حکام وابسته به قدرت های مستکبر گفت: کشورهایی که مورد حمایت استکبار بودند، ساقط شدند.

قدرت های مستکبر جهانی از اقتدار و عزت ایران اسلامی در هراس هستند

وی با اشاره به حمایت استکبار از رژیم پهلوی بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران با عنایت خداوند متعال توانست نظام دو هزار و ۵۰۰ ساله شاهنشاهی را سرنگون کند و این درحالی بود که شاه از سوی آمریکا و قدرت های مستکبر مورد حمایت قرار داشت.

وی با اشاره به ترس و واهمه استکبار از ایران ادامه داد: استکبار، جمهوری اسلامی ایران را محور شرارت معرفی می کند و آنچنان از اقتدار ایران می ترسد که کودک پنج ساله را دستگیر و به آن دستبند می زند.

آل اسحاق یادآور شد: امروز آمریکا و قدرت های مستکبر جهانی از اقتدار و عزت ایران اسلامی در هراس هستند و این به برکت انقلاب اسلامی است.

عضو هیئت موسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به وجود امنیت در کشور افزود: امروز همسایگان ایران در آتش ناامنی می سوزند اما ایران اسلامی در اوج عزت و امنیت است.