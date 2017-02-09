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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۵۷

به مناسبت دهه فجر انجام شد؛

طی کردن مسافت ۳۸ کیلومتری بندر گناوه تا جزیره خارگ با کانو پارویی

طی کردن مسافت ۳۸ کیلومتری بندر گناوه تا جزیره خارگ با کانو پارویی

بوشهر - به مناسبت دهه مبارک فجر، علیرضا مقدس زاده مسافت ۳۸ کیلومتری بندر گناوه تا جزیره خارگ را در زمان پنج ساعت با کانو پارویی طی کرد.

ظهراب محمود پور فرمانده سپاه دریایی خارگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از برنامه های که ناوتیپ ذوالفقار سپاه دریایی خارگ امروز و خوشبختانه با موفقیت به انجام رسید، طی کردن مسافت ۳۸ کیلومتری بین بندر گناوه تا جزیره خارگ با کانو پارویی بود.

وی بیان کرد: این کار توسط علیرضا مقدس زاده که یک جوان نسل سوم انقلاب است و مدت چهار ماه زیر نظر ناوتیپ ذوالفقار سپاه دریایی کانو سواری تمرین می‌کرد در زمان ۵ ساعت در حالی‌که پرچم انقلاب اسلام ایران بر بالای دستشان بود پارو زد.

 فرمانده سپاه دریایی خارگ تصریح کرد: هدف ازاین برنامه تجدید میثاق دوباره با امام (ره) و ارمانهای امام و اطاعت محض از مقام عظمی ولایت امام خامنه ای (دامه حفا) بود و اینکه این جوانان نسل سوم و چهارم هم که انقلاب و شهادت را ندیده‌اند مانند نسل اول با تمام وجود نخواهند گذاشت که این انقلاب اسلامی صدمه‌ای به آن وارد شود.

کد مطلب 3902609

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