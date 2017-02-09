طی کردن مسافت ۳۸ کیلومتری بندر گناوه تا جزیره خارگ با کانو پارویی

ظهراب محمود پور فرمانده سپاه دریایی خارگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از برنامه های که ناوتیپ ذوالفقار سپاه دریایی خارگ امروز و خوشبختانه با موفقیت به انجام رسید، طی کردن مسافت ۳۸ کیلومتری بین بندر گناوه تا جزیره خارگ با کانو پارویی بود.

وی بیان کرد: این کار توسط علیرضا مقدس زاده که یک جوان نسل سوم انقلاب است و مدت چهار ماه زیر نظر ناوتیپ ذوالفقار سپاه دریایی کانو سواری تمرین می‌کرد در زمان ۵ ساعت در حالی‌که پرچم انقلاب اسلام ایران بر بالای دستشان بود پارو زد.

فرمانده سپاه دریایی خارگ تصریح کرد: هدف ازاین برنامه تجدید میثاق دوباره با امام (ره) و ارمانهای امام و اطاعت محض از مقام عظمی ولایت امام خامنه ای (دامه حفا) بود و اینکه این جوانان نسل سوم و چهارم هم که انقلاب و شهادت را ندیده‌اند مانند نسل اول با تمام وجود نخواهند گذاشت که این انقلاب اسلامی صدمه‌ای به آن وارد شود.