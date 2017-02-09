۹۵۰ واحد صنعتی استان مرکزی تسهیلات رونق تولید دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی عصر پنجشنبه در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که با حضور نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اراک برگزار شد، اظهار داشت: از ۶۷۰میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده به واحدهای صنعتی، ۳۷۲ میلیارد تومان تسهیلات مستقیم از سوی بانک ها در قالب طرح رونق تولید و ۳۰۶ میلیارد تومان نیز از طریق سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت شده است.

وی افزود: در این رابطه ۴۱ واحد صنعتی ۱۰ تا ۲۰ درصد، ۱۵ واحد صنعتی استان ۲۰ تا ۳۰ درصد، هشت واحد صنعتی ۳۰ تا ۵۰ درصد و یک واحد صنعتی ۶۰ درصد افزایش تولید داشته که به طور میانگین واحدهای تولیدی استان ۱۵ درصد رشد تولید داشته اند.

استاندار مرکزی بیان کرد: طی سال آینده علاوه بر حمایت و رسیدگی به وضعیت صنایع کوچک و متوسط، موضوع جذب سرمایه گذاری های جدید و طرح های توسعه ای را نیز مدنظر قرار خواهیم داد.

زمانی قمی با اشاره به پتروشیمی خمین نیز خاطرنشان ساخت: نشستی اخیرا در سازمان محیط زیست در خصوص پتروشیمی خمین برگزار شده و فعالیت شهرک صنعتی پتروشیمی در خمین در دستور کار قرار گرفته است و همچنین مقرر شد چاه کشاورزی آن به چاه صنعتی تغییر کاربری داده شود.