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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۰۴

همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی؛

نسخه جدید وب سایت کانون هنر شیعی رونمایی می‌شود

نسخه جدید وب سایت کانون هنر شیعی رونمایی می‌شود

قم - مدیرعامل کانون هنر شیعی از رونمایی نسخه جدید وب سایت این کانون همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانون هنر شیعی، سید مهدی حسینی گفت: پایگاه اطلاع رسانی کانون هنر شیعی که به دلیل تحریم‌های جدید وزارت خزانه داری آمریکا و قانون (OFAC) از دسترس خارج شده بود با قابلیت‌ها و شمایل جدید در دسترس قرار می‌گیرد.
 
وی سهولت ارائه آثار و استفاده بهتر هنرمندان، به ویژه دریافت بهینه محصولات و خدمات را از مهمترین اهداف این به روز رسانی اعلام کرد.

گفتنی است این کانون در سال ۱۳۹۰ و با هدف احیاء و نشر میراث هنر شیعی تاسیس و با همکاری بسیاری از هنرمندان برجسته و نام آشنای کشور از جمله استاد مسعود نجابتی عمده فعالیت خود را به ارائه آثار در وب سایت یاد شده به آدرس http://www.shiaarts.ir معطوف کرده بود.

پیش از این، سرور اصلی سایت کانون هنر شیعی ( Arvixe) از نهم آذرماه به دلیل تحریم‌های یاد شده، از ارائه هرگونه خدمات به این سایت خودداری کرده بود. سایت هنرشیعی به همین دلیل مدتی قادر به ارائه خدمات نبود.

کد مطلب 3902613

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