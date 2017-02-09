به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانون هنر شیعی، سید مهدی حسینی گفت: پایگاه اطلاع رسانی کانون هنر شیعی که به دلیل تحریم‌های جدید وزارت خزانه داری آمریکا و قانون (OFAC) از دسترس خارج شده بود با قابلیت‌ها و شمایل جدید در دسترس قرار می‌گیرد.



وی سهولت ارائه آثار و استفاده بهتر هنرمندان، به ویژه دریافت بهینه محصولات و خدمات را از مهمترین اهداف این به روز رسانی اعلام کرد.

گفتنی است این کانون در سال ۱۳۹۰ و با هدف احیاء و نشر میراث هنر شیعی تاسیس و با همکاری بسیاری از هنرمندان برجسته و نام آشنای کشور از جمله استاد مسعود نجابتی عمده فعالیت خود را به ارائه آثار در وب سایت یاد شده به آدرس http://www.shiaarts.ir معطوف کرده بود.

پیش از این، سرور اصلی سایت کانون هنر شیعی ( Arvixe) از نهم آذرماه به دلیل تحریم‌های یاد شده، از ارائه هرگونه خدمات به این سایت خودداری کرده بود. سایت هنرشیعی به همین دلیل مدتی قادر به ارائه خدمات نبود.