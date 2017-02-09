افتتاح و کلنگ زنی دو طرح صنعتی بزرگ در شهرستان بناب

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه به مناسبت بزرگداشت ایام الله دهه مبارک فجر طی مراسمی با حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو، اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، جمعی از مدیران استانی و شهرستان و صاحبان صنایع بهره برداری از واحد بسته بندی و قطعه بندی گوشت قرمز با سرمایه گذاری ۲۵ میلیارد ریالی بخش خصوصی آغاز شد.

این واحد صنعتی در سالنی به مساحت ۷۰۰ مترمربع احداث شده و با بهره برداری از آن برای۲۰ نفر بصورت مستقیم و۷۰ نفر بصورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد می کند.

این گزارش می افزاید، در ادامه سفر وزیر نیرو و همراهان به شهرستان بناب همچنین کلنگ احداث کشتارگاه صنعتی طیور به زمین زده شد.

طبق برنامه زمان بندی این کشتارگاه طی ۲ سال آتی به بهره برداری خواهد رسید و برای تکمیل و بهره برداری از آن پیش بینی می شود ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شود.

با تکمیل این واحد کشتارگاهی صنعتی در بناب برای ۸۰ نفر بصورت مستقیم و۱۵۰ نفر بصورت غیرمستقیم شغل ایجاد خواهد شد.

گفتنی است، شهرستان بناب هم اکنون دارای مجهزترین کشتارگاه صنعتی دام است که با فعالیت شبانه روزی آن گوشت قرمز مصرفی منطقه و چندین شهر همجوار نیز از طریق این کشتارگاه صنعتی تأمین می شود.