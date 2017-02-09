توطئه انقلاب زدایی در جریان است/لزوم ترویج گفتمان انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر ذوالقدر شامگاه پنجشنبه در مراسم گردهمایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب که در مسجد امام حسن مجتبی (ع) کرج برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایامالله دهه فجر، اظهار کرد: پیروزی انقلاب اسلامی مصداق واقعی غلبه حق بر باطل است.
وی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم ایام فاطمیه را تسلیت گفت.
ذوالقدر در بخش دیگری با تأکید بر اینکه خداوند به مستضعفین نعمت پیروزی در برابر ظالمان را عطا میکند، گفت: خداوند به کسانی که مورد ظلم واقعشده و برای مبارزه با نظامهای جاهل پایدررکاب گذاشته اند پیروزی عطا میکند.
معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به اینکه مستضعفان وارثان زمین هستند، گفت: در قرآن کریم به وعده الهی اشارهشده است در زمان حضرت موسی قوم بنی اسراییل با تحقق وعده الهی در مقابل فرعون زمان پیروز شدند.
وی با اشاره به تحقق وعده الهی در زمان پیامبر اکرم (ص)، گفت: در آن زمان مسلمانان از سوی کفار تحتفشار بودند ولی پیروزی نهایی از سوی خداوند به مسلمانان اعطا شد.
انقلاب اسلامی بر مبنای آموزههای دینی شکلگرفته است
ذوالقدر از انقلاب اسلامی ایران بهعنوان یک وعده الهی یادکرد و گفت: وعده الهی در مقطعی که انقلاب به پیروزی رسید آشکار شد و بهواقع میتوان گفت؛ انقلاب اسلامی ایران جلوه ای از وعده الهی است.
معاون راهبردی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه ملت ایران اسلامی شایسته دریافت نعمت الهی شدند، گفت: ملت ایران با رهبری امام راحل و علیرغم خواست استکبار توانستند بر حکومت ستمشاهی پهلوی پیروز شوند.
وی بابیان اینکه در قرن گذشته انقلابهای به وقوع پیوست که از دوام و ثبات برخوردار نبود، گفت: انقلابهای به وقوع پیوسته بر مبنای ارزشهای اسلامی استوار نبودند و به دلیل ماهیت مادی به انحراف کشیده شدند.
معاون راهبردی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران بر مبنای آموزههای دینی شکلگرفته است، گفت: حوادث سالهای اخیر در کشور تحت تأثیر انقلاب اسلامی به وجود آمدهاند.
ذوالقدر با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی کشور را متحول کرد، گفت: انقلاب اسلامی ایران بر سهپایه حضور مردم، مکتب و رهبری به وجود آمد.
ارزشهای انقلاب برای نسل جوان بازگو شود
وی با اشاره به دستاوردهای ارزنده انقلاب اسلامی، گفت: وقتی دشمن برای فراموش کردن انقلاب تلاش میکند باید دستاوردهای انقلاب دائماً تکرار و برای جوانان بازخوانی شود.
ذوالقدر با اشاره به اینکه یک توطئه انقلاب زدایی در جریان است، گفت: ارزشهای انقلاب باید برای نسل جوان بازگو شود.
وی تشکیل حکومت مردمسالار دینی را بزرگترین دستاورد انقلاب برای کشور دانست و گفت: در حکومت جمهوری اسلام مردم تصمیم میگیرند این حکومت دو رکن اسلامی و جمهوری دارد.
معاون راهبردی قوه قضائیه استقلال و آزادی را دیگر دستاوردهای انقلاب برشمرد که در شعارهای مردم از پیش از انقلاب تاکنون جریان داشته و دارد، گفت: متأسفانه امورات کشور سالها در اختیار بیگانگان بود با پیروزی انقلاب اسلامی دست استکبار از ایران کوتاه شد.
ذوالقدر با تأکید بر اینکه پیش از انقلاب بیگانگان برای کشور تصمیم میگرفتند و رئیس دولت و مجلس انتخاب میکردند، گفت: تصمیماتی که مرتبط با سرنوشت ایران بود در لندن، مسکو و واشنگتن گرفته میشد.
انقلاب اسلامی مرزهای جغرافیایی را درنوردید
وی با اشاره به اینکه ملت ایران پیش از انقلاب آزادی نداشت، گفت: هر اقدام آزادیخواهانه در کشور توسط رژیم شاهنشاهی سرکوب میشد و زندانها پر از فعالین سیاسی، اجتماعی، نخبگان و روحانیون بود.
معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به اینکه ایران پیش از انقلاب کشوری تأثیرگذار در منطقه نبود، گفت: ایران پیش از انقلاب بهواسطه نفت در دنیا شناخته میشد ولی در مسائل منطقه هیچگونه اثرگذاری نداشت در مقاطعی بهعنوان ژاندارم آمریکا در منطقه به ایفای نقش میپرداخت.
ذوالقدر با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران را به قدرت بلامعارض منطقه تبدیل کرده است، گفت: در حال حاضر ایران یک قدرت مطرح و جهانی شده است و این مهم بهواسطه انقلاب محقق شده است.
وی از بیداری اسلامی بهعنوان یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی یادکرد و گفت: انقلاب اسلامی مرزهای جغرافیایی را درنوردید و به یک جریان اثرگذار جهانی تبدیلشده است.
ذوالقدر با اشاره به اینکه بیداری اسلامی باعث شده است اسراییل روزبهروز محصورتر شود، گفت: بیداری اسلامی باعث شده است اسراییل در انزوا قرار بگیرد.
آسیبهای اجتماعی نیازمند مدیریت است
معاون راهبردی قوه قضائیه بابیان اینکه ایران در حوزههای مختلف پیشرفتهای چشمگیری داشته است، گفت: ایران به یکی از قدرتهای فضایی دنیا تبدیلشده است.
وی در بخش دیگری اضافه کرد: بعد از ۳۸ سال هنوز به همه اهداف انقلاب دست پیدا نکردیم یکی از اهداف انقلاب برقراری عدالت بوده است باید اعتراف کنیم که در این زمینه ضعفهای وجود دارد.
معاون راهبردی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه همه باید برای برقراری یک حکومت دینی تلاش کنیم، گفت: باید برای برقراری کامل نظام اسلامی تلاش کنیم.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی که دامنگیر مردم است، گفت: اینکه بعد از ۳۸ سال از پیروزی انقلاب دچار معضل بیکاری و فقر باشیم قابلقبول نیست.
ضعف در برنامهریزی، مدیریت و اجرا مشهود است
ذوالقدر به کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: این مسئله نباید از چشم مسئولان دور بماند بحث آسیبهای اجتماعی باید موردتوجه قرار گیرد تا راهحلهای برونرفت از این مشکلات ارائه شود.
معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به معضل اعتیاد در جامعه، گفت: آسیبهای اجتماعی نیازمند مدیریت است در این میان عدم توجه دولتها به ظرفیتهای داخلی و نگاه کدخدا انگارنه به خارج و قدرتهای سلطهگر نیز معضلی اساسی است.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان نباید چشم امید به خارج از کشور داشته باشند، گفت: پس از ۳۸ سال که از انقلاب میگذرد نباید شاهد این باشیم که دولتمردان بجای استفاده از ظرفیتهای داخلی نگاهشان به خارج از کشور باشد.
ذوالقدر با اشاره به اینکه ممکن است مشکلات باعث کمرنگ شدن دستاوردهای انقلاب نزد نسل جوان شود، گفت: حل مشکلان نیازمند یک نگاه ریشهای است زیرا ضعف در برنامهریزی، مدیریت و اجرا باعث شده است شاهد مشکلات و معضلات فراوانی باشیم.
ضدانقلابها جبهه متحدی تشکیل دادهاند
معاون راهبردی قوه قضائیه در بخش دیگری با اشاره به تحریمهای اقتصادی دشمنان علیه ایران، گفت: دشمنان قصد داشتند ملت ایران بهزانو درآورند تا از انقلاب دور شود.
وی با تأکید بر ترویج گفتمان انقلاب از سوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، گفت: ارزشهای انقلابی باید بازخوانی و در بدنه جامعه جریان پیدا کند.
ذوالقدر به تشریح ایده تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب پرداخت و گفت: این جبهه پیشنهاد میکند نیروهای انقلابی دورهم جمع شده و برای رفع مشکلات همفکری کنند برای تحقق این مهم باید راه برای حضور مردم در عرصههای مختلف باز شود.
وی با اشاره به اینکه ضدانقلابها جبهه متحدی را تشکیل دادهاند، گفت: جبهه مردمی انقلاب به دنبال اتحاد برای مقابله با دشمنان است حضور در این جبهه دستاورد مالی ندارد بلکه این جبهه برای گرهگشایی از کار مردم تشکیلشده است.
نظر شما