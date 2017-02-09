رشد تحولات جمعیتی در کشور بشدت کاسته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه اظهار داشت: انتظاری که می توان از توسعه ایران و این منطقه با توجه به شرایط اقتصادی، تاریخی، جغرافیایی و سیاسی ایران تصور کرد کرمانشاه یک ایران شهر واقعی است سهم این استان در تمدن ایران بسیار بسیار برجسته است است و ۴۰۰۰ اثر تاریخی در این استان نشان از نقش کرمانشاه در تمدن ایران دارد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان کرد: بعد از رویارویی با پدیده مدرنیته و تمدن جدید چقدر توانستیم با حفظ اصالت خودمان یک توسعه پایدار ایجاد کنیم و چقدر دچار عدم تعادل شدیم و چقدر گرفتاری از این عدم تعادل داریم.

آخوندی با اشاره به عدم تعادل در حوزه های مختلف کشور تصریح کرد: عدم تعادلی که در حوزه مختلف شاهد آن هستیم، در استان کرمانشاه با ۲ میلیون جمعیت، یک میلیون جمعیت در مرکز استان و مابقی در ۳۲ شهر دارد و این نشانه عدم تعادل بسیار بسیار جدی است که گرفتار آن شدیم و این عدم تعادل فقط مخصوص کرمانشاه نیست.

وی با بیان اینکه ۱۰ درصد جمعیت ایران در تهران زندگی می کنند، افزود: این وضعیت نشان دهنده عدم تعادل عمیق تر و پیچیده تر است و این عدم تعادل فقط در جمعیت نیست. ۵۰ درصد جمعیت شهری در کلان شهرهای ایران ساکن هستند و این عدم تعادل عمیق تر و پیچیده تر است که نهایتا منجر به معضلات زیست محیطی شده، اکثر کلانشهرها با مشکل آب، هوا، ترافیک و تردد و قابلیت و کیفیت زندگی مواجه است و بحث عدم تعادل فراتر و پیچیده تر از آن چیزی است که در ایران تصور می کنیم.

آخوندی در ادامه بیان کرد: ما با یک پدیده بسیار پیچیده مواجهیم و مجبوریم به پیچیدگی این پدیده توجه کنیم این عدم تعادل بسیار بد را در کرمانشاه که با پدیده جنگ مواجه شده می بینیم گرفتاری از آخر مضاعف می شود آثار ماندگار جنگ در این مناطق که خالی از سکنه شده و نیاز به عمیق دیده شدن دارد.

وزیر راه و شهرسازی بحث عدم تعادل در بحث فرهنگی و اجتماعی را سخت تر دانست و اظهار کرد: ۲۲ بهمن نشان از تغییری بود که ملت خواهان آن بودند ما همچنان این دستور الهی را می بینیم و نیاز به تغییر مستمر در جهت بهروزی خود داریم.

حساسیتی نسبت به تمرکز حاد جمعیتی در شهر کرمانشاه وجود ندارد

وی افزود: در بحث توسعه، ما مقدار زیادی گرفتار و اسیر فناوری و تکنولوژی شدیم و آن اندیشه و فهم خودمان از ایرانی بودن خود را از دست دادیم در ایران نحوه پخشایش جمعیتی مبتنی بر ظرفیت زیستی و زیستگاه ها بود هم اکنون ۸.۶ میلیون جمعیت در تهران داریم، جمعیت قبلا متناسب با آب و هوا توزیع شده بود بعدها فکر کردیم تکنولوژی می تواند همه مشکل ما را حل کند در تهران صدها ساختمان ها مرتفع ساختیم و... بارگذاری چندین برابر ظرفیت زیستی مشکل هوا، تردد و .. ایجاد کرد زندگی در تهران کیفیت ندارد یک میلیون نفر جمعیت در شهر کرمانشاه که بارگذاری می شود باید دید آینده این شهر چه می شود درست است که استان ۲ برابر میانگین ملی ایران بارش دارد اما بدان معناست که آیا ظرفیت بارگذاری در این شهر بی انتهاست.

آخوندی با طرح این سوال که آیا استان کرمانشاه با ۵۰ درصد جمعیت در شهر می تواند استان ایمنی باشد، افزود: در اندیشه ایران شهری در آخر کار بر مبنای عدل عمل می کنیم عدل یعنی رفتار عادلانه با طبیعت و بخشی دیگر رفتار عادلانه با سرزمین و بشدت این رفتار در ایران از بین رفته است.

وی گفت: در اندیشه ایران شهری اینکه بتوانیم ارتباط خوبی در حوزه تمدنی ایران شهر داشته باشیم این برای استان شما بحث مهمی است حوزه نفوذ تمدن ایران را ببینیم از مدیترانه تا دریای سن از فرات تا سیهون حوزه نفوذ تمدنی ایران شعار نیست می توانیم مبنای برنامه ریزی اقتصاد، لوجستیک و سیاسی و اجتماعی باشد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه اظهار کرد: معتقدم کرمانشاه مرکز غرب است و حوزه نفوذ این استان تا سلیمانیه است و بخش زیادی از عراق حوزه نفوذ کرمانشاه است. باید در حمل و نقل، تجاری، روابط، گردشگری، سلامت، آموزشی و آکادمیک، و فرهنگ توجه بیشتری شود.

آخوندی با تاکید بر اینکه باید حساسیت نسبت به تمرکز بیش از حد در شهر کرمانشاه وجود داشته باشد، افزود: هنوز این حساسیت را در کرمانشاه ندیدم فکر اینکه کرمانشاه می تواند همچنان توسعه پیدا کند ۱۰ هزار هکتار محدوده خدمات شهر کرمانشاه است رقم بالایی است قطعا بهره وری در این شهر زیبا پایین است.

وی افزود: باید تصمیمی در مورد شهر کرمانشاه گرفت و روز پایانی برای توسعه شهر گرفته شود تصمیم اداری آن کار سختی نیست اما مردم باید به این باور برسند که کرمانشاه بیش از این نباید توسعه کمی یابد کرمانشاه نیاز به بازآفرینی شهری و ارتقا کیفیت زندگی دارد اگر این را بتوان به عنوان استراتژی قطبی پذیرفت از توسعه کمی شهر جلوگیری کنیم.

آخوندی با اشاره به اینکه رشد تحولات جمعیتی در کشور بشدت کاسته شده، گفت: افزایش جمعیت در سال ۹۵ خیلی خیلی محدود است در سال ۹۰ نیز رشد زیادی نداشته است جمعیت رشد سابق دهه ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ را ندارد و آنچه نیاز داریم ارتقا کیفیت زندگی است مشکل اصلی در شهرها بد مسکنی و خانه های بد است آمار نشان می دهد در سال ۸۵ تعداد ۶۰۰ هزار خانه خالی داشتیم در سال ۹۰ تعداد یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی بود و سال ۹۵ حتما بیشتر است.

وی با ادامه توضیحات پیرامون مطلب فوق افزود: این وضعیت تیغ دو لبه است عدم رشد جمعیت به ما فرصت برنامه ریزی می دهد و از سوی دیگر چون تقاضا را کاهش می دهد ممکن است ما را به رکود بکشاند پس داشتن برنامه برای کیفیت زندگی مهم است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه اظهار داشت: اگر بخواهیم جمعیت مرکز استان را کنترل کنیم نیاز به سیستم حومه ای خوب برای مرکز استان داریم یعنی شهرهاای که در فاصله ۵۰ تا ۶۰ کیلومتری از مرکز استان هستند حمل و نقل ریلی و جاده ای خوب داشته باشند ما دنبال شهسازی ریلی و پایه برویم ریل درون و برون شهری یکپارچه کند و ارتباط روزانه بین پیرامون و مرکز شهر ایجاد کند و از تمام ظرفیت های این سرزمین استفاده شود و من برای کمک به تحقق این برنامه در استان کرمانشاه اعلام آمادگی می کنم.

آخوندی بیان کرد: ساماندهی و اتصال ریل و جاده های ایران به شبکه برون مرزی امری مهم است و بخش عمده ای از پایانه های مرزی این استان طی سه سال گذشته بهسازی شدند هم ریل را به قصرشیرین وصل کنیم و اتصال شبکه ریلی به بصره را از طریق خوزستان در حال انجام داریم بعد باید این اتصال از نقده به بندر لاذقیه از خط عراق را انجام دهیم.

وی اتصال ایران به شبکه بین المللی را بسیار مهم دانست و گفت: کار خط آهن اسلام آباد و کرمانشاه و خسروی فعال شده، در بحث بازآفرینی شهری سیاست محوری در حوزه مسکن و شهرسازی و شبکه سازی حمل و نقل برنامه ما است. مجلس شکلگیری حمل و نقل حومه ای را در برنامه ششم تصویب کرد.

آخوندی در پایان بیان کرد: بحث پرداخت مالیات و ارزش افزوده در نظام مهندسی استان کرمانشاه را پیگیری خواهم کرد.