  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۴۷

کشته شدن ۳ نظامی ترک در حمله هوایی روسیه به شهر الباب سوریه

کشته شدن ۳ نظامی ترک در حمله هوایی روسیه به شهر الباب سوریه

ارتش ترکیه اعلام کرد که سه نظامی این کشور روز پنجشنبه در حمله هوایی ناخواسته جنگنده های روسیه به شهر الباب در شمال سوریه کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ارتش ترکیه در بیانیه ای عنوان کرد که هدف حمله هوایی ساختمان محل حضور نظامیان ترک بود.

در این بیانیه آمده است، مسئولان روس تاکید کردند که بمباران به صورت اشتباهی انجام شده است و از روی عمد نبوده است.

طبق اعلام این بیانیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه ای خود از این حادثه ابراز ناراحتی کرده و آن را به خانواده های قربانیان تسلیت گفته است.

همچنین وزارت دفاع روسیه تاکید کرده است که حمله هوایی روسیه که منجر به کشته شدن نظامیان ترک شد، عمدی نبوده است.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای افزود: رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه حادثه غیر عمدی کشته شدن سه نظامی ترکیه را به همتای ترک خود تسلیت گفته است.

همچنین وزارت دفاع روسیه تاکید کرده است که فرماندهان ستاد مشترک ترکیه و سوریه بر تقویت هماهنگی و تبادل اطلاعات در مورد اوضاع میدانی تاکید کردند.

کد مطلب 3902618

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها