کشته شدن ۳ نظامی ترک در حمله هوایی روسیه به شهر الباب سوریه

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ارتش ترکیه در بیانیه ای عنوان کرد که هدف حمله هوایی ساختمان محل حضور نظامیان ترک بود.

در این بیانیه آمده است، مسئولان روس تاکید کردند که بمباران به صورت اشتباهی انجام شده است و از روی عمد نبوده است.

طبق اعلام این بیانیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه ای خود از این حادثه ابراز ناراحتی کرده و آن را به خانواده های قربانیان تسلیت گفته است.

همچنین وزارت دفاع روسیه تاکید کرده است که حمله هوایی روسیه که منجر به کشته شدن نظامیان ترک شد، عمدی نبوده است.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای افزود: رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه حادثه غیر عمدی کشته شدن سه نظامی ترکیه را به همتای ترک خود تسلیت گفته است.

همچنین وزارت دفاع روسیه تاکید کرده است که فرماندهان ستاد مشترک ترکیه و سوریه بر تقویت هماهنگی و تبادل اطلاعات در مورد اوضاع میدانی تاکید کردند.