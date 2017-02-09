اساسی ترین مشکل مردم بناب کمبود و مشکل آب کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاءالله اعزازی عصر پنج شنبه در آیین افتتاح پروژه تصفیه خانه فاضلاب بناب که با حضور وزیر نیرو، استاندار آذربایجان شرقی، جمعی از مسئولان و اهالی محل صورت گرفت، گفت: به دلیل نبود منبعی مناسب آب مورد نیاز کشاورزی این شهرستان از شهرهای همجوار تأمین می شود و چهل سال است برای طرح آبرسانی از آذربایجان غربی به دشت بناب با مشکل روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه سال ها اعتبارات اجرای این طرح را در شهرهای آذربایجان غربی هزینه کردند و مردم بناب در این خصوص مورد کم لطفی واقع شده اند، از وزیر نیرو واستاندار آذربایجان شرقی خواست در این مورد توجه و اهتمام لازم را داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به کمبود و مشکل شدید آب در روستاهای شورگل و آلقو از توابع شهرستان بناب از آلوده شدن آب های زیرزمینی بناب در سال های اخیر انتقاد کرد و افزود: در اثر سرازیر شدن پساب کارخانه کاوه سودا آب های زیرزمینی بناب با مشکل جدی روبرو شده و رفته رفته آب های زیرزمینی ما کیفیت خود را از دست می دهند که در این زمینه باید به داد مردم بناب رسید.

نماینده مردم بناب در خانه ملت در ادامه نسبت به توجه و عنایت وزیر نیرو جهت تأمین آب مورد نیاز آشامیدنی مردم بناب از محل زرینه رود تأکید کرد.