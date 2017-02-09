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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۵۲

زخمی شدن ۵ صهیونیست در عملیات جوان فلسطینی

زخمی شدن ۵ صهیونیست در عملیات جوان فلسطینی

پلیس رژیم صهیونیستی یک جوان فلسطینی را به اتهام شلیک و حمله با سلاح سرد به شهرک نشینان صهیونیست در شهر پتح تکفا در شرق تل آویو بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۵ اسرائیلی در عملیات جوان فلسطینی زخمی شده است.

طبق اطلاعات به دست آمده، جوان فلسطینی به سمت اتوبوس در شهر پتح تکفا شلیک کرده و بعد از آن نیز در عملیاتی دیگر یک صهیونیست دیگر را زخمی کرده است.

پلیس رژیم صهیونیستی این جوان فلسطینی ساکن کرانه باختری را بازداشت کرده است.

بلافاصله بعد از این حادثه پلیس رژیم صهیونیستی به حالت آماده باش در آمده و محل حادثه را محاصره کرده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی مدعی شده است که پلیس این رژیم از جوان بازداشت شده فلسطینی یک قبضه هفت تیر کشف کرده است.

کد مطلب 3902623

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