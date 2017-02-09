طرح تحول سلامت به دلیل ناتوانی بیمه ها با چالش جدی مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با صدور بیانیه ای، بکار خود پایان داد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
در ایام الله دهه فجر و سالگشت پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری امام راحل عظیمالشأن، خمینی کبیر(ره)، بار دیگر پرورش یافتگان مکتب انقلاب جهانی اسلام و خدمتگزاران عرصهی سلامت، گرد هم آمدند تا با بررسی و تحلیل وضع و چالشهای موجود، برنامهی اقدام و عمل خود در سال ۹۶ را برپایهی کاهش مخاطرات سلامتی و بهبود همه شاخصهای سلامت مردم و جامعه، بنا نهند.
ما خدمتگزاران مردم در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور، ضمن تجدید عهد با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و بیعت مجدد با مقام معظم رهبری، تلاش نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در جهت تصویب احکام حمایتگر از تولیت سلامت در برنامه ششم توسعه کشور را ارج نهاده و در عین حال، بر موارد زیر تأکید می نماییم:
تحقق اهداف و برنامههای ارتقایی و تحولی سلامت در گرو در اختیار گرفتن و یکپارچگی همه ارکان و اجزای تولیت و حکمرانی مطلوب و پایداری منابع نظام سلامت و مدیریت یکپارچهی این منابع است. لازم است این دو مؤلفه در تصمیمات نهادهای قانونگذار، دولت و خصوصاً، سازمان برنامه و بودجه کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
طرح تحول سلامت، به عنوان منشور خدمتگذاری دولت یازدهم در بخش بهداشت و درمان، به دلیل ناتوانی سازمانهای بیمهگر در انجام تعهداتشان و عدم تخصیص به موقع اعتبارات مصوب و کنترل هزینهها ، با چالش جدی مواجه است. عزم و ارادهی مدیران ارشد کشور در مجلس و دولت و پذیرش مسئولیت و تعهد ایشان برای استمرار، ارتقا و توسعه مجموعه برنامههای تحول سلامت، از طریق اصلاح نظام و فرایند تأمین و تخصیص منابع مالی، نتیجه بخش خواهد بود.
به رغم تنگناهای مالی و اجرایی تحمیل شده به برنامهی تحول سلامت، به عهد خود بر ایجاد پوشش همگانی و بهرهمندی آحاد مردم از خدمات پایهی سلامت ، توسعهی دسترسی به خدمات با کیفیت در بیمارستانها و مراکز وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی، ایجاد و گسترش مراقبت فعال و کنترل بیماریهای غیرواگیر از طریق خدمات مراقبین سلامت با اولویت خدمت در حاشیهی شهرها، تکمیل نظام شبکه خدمات بهداشتی و درمانی در شهرها و روستاهای کشور، حفظ شأن و کرامت مردم و حفاظت مالی ایشان در مقابل هزینههای خدمات تشخیصی و درمانی و مقابلهی جدی با دریافتهای غیر قانونی ارایه کنندگان خدمات، پایبندیم و از تلاش جهادی در عرصهی سلامت مردم غفلت نخواهیم کرد.
کاهش مخاطرات سلامتی، راهبرد اثربخش نظام مراقبتهای بهداشتی و درمانی برای تحقق سلامت جامعه است. در بین عوامل تهدید کننده سلامت، مصرف دخانیات از مهمترین علل ایجاد و تشدید بیماریهای غیر واگیر است که دلیل اصلی مرگ و میر و ناتوانی در کشور ما می باشد. امروزه وضع مالیات بر خرده فروشی سیگار و مواد دخانی اصلی ترین استراتژی کشورها در کاش مصرف اینگونه مواد است اما متاسفانه کشور ما در این زمینه جزو ۵ کشوری است که کمترین میزان مالیات بر مواد دخانی را اخذ می کند. بدین ترتیب، آنچه به عنوان مالیات بر مواد دخانی توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قانون برنامهی ششم توسعه و قانون بودجه سال ۹۶ کشور به تصویب رسیده ، نه تنها یاریگر نظام سلامت نیست بلکه در مسیری خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی سلامت، با کاهش حدود ۶۰ درصدی درآمد مالیاتی آسیبهای جدی و جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.انتظار میرود مجلس محترم با تصویب قوانین راهگشا و مبتنی بر تجربیات بین المللی، به رفع این تهدید جدی سلامت مردم همت گمارد.
آنچه اینک به عنوان اهداف کلی و کمی و برنامه عملیاتی مشترک دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مورد وفاق معاونین و مدیران ارشد ستادی و رؤسای دانشگاه/دانشکده ها قرار گرفته، برمبنای سیاست های کلی سلامت، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد بالادستی و با بررسی عمیق وضع موجود تدوین شده و استقرار کامل و تثبیت آن از طریق پایش دقیق، مستمر و نظام مند در زمرهی وظایف مدیریت در سطوح مختلف ستادی و اجرایی وزرات بهداشت، پذیرفته شده و معیار اصلی ارزیابی عملکرد معاونتها و دانشگاهها خواهد بود.
استمرار جهد و تلاش ما معطوف به اجرای برنامههای مدون و اولویت دار در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در چارچوب سیاستهای کلان سلامت است. بدین منظور به تشکیل کمیته برنامه ریزی در سطح ستاد و دانشگاه بطور منظم و اجرای پایش مستمر برنامهها و ثبت دقیق اطلاعات در سامانهی پایش بر اساس شیوهنامههای ابلاغی اهتمام داشته و پایبند می باشیم.
ما رؤسای دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، در این اجلاس، سند درمان کشور تا سال ۱۴۰۴ و برنامههای ۱۲گانهی تحول و نوآوری آموزش پزشکی را مورد پذیرش قرار داده و اجرای آنها را در برنامهی عملیاتی دانشگاه/دانشکده لحاظ می نماییم.
برپایی این اجلاس با تلاش ارزشمند ریاست، معاونین و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان ممکن شد. از همه این عزیزان و نیز استاندار محترم استان که با حضور و سخنرانی خود، اولویت سلامت در گفتمان مدیران ارشد اجرایی کشور را متبلور ساختند، صمیمانه تشکر مینماییم.
روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مردم شریف و بزرگوارمان را به حضور گسترده در راهپیمایی یوم الله بیست و دو بهمن دعوت کرده و این یادمان همیشگی انقلاب اسلامی را گرامی می دارند.
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