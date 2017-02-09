کمبود برق یکی از موانع تولید در آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده عصر پنج شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی نیروگاه سیکل تبریز اظهار کرد: در طول سه سال گذشته در بخش آب و فاظلاب و کشاورزی در استان اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است.

وی گفت: اقدامات انجام شده در سالیان گذشته قابل مقایسه با این سه سال نیست و در بخش آب، برق و فاضلاب در طول سه سال گذشته اقدام بسیار ارزشمندی در استان انجام شده است.

وی یکی از موانع تولید در استان را کمبود برق عنوان و تشریح کرد: دولت ی اگر تامین انرژی صورت نمی گرفت در توسعه بخش صنعت و کشاورزی با مشکل مواجه می شدیم.

جبارزاده ادامه داد: احداث این نیروگاه دومین نیروگاهی است که در دولت یازدهم عملیات اجرایی در استان انجام می شود.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: نیروگاه نخست در شهرستان هریس و دومین نیروگاه در شهرستان اسکو و نیروگاه سوم هم با سرمایه گذاری خارجی در آینده اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه تمام مسئولان استان در کنار این پروژه هستند، ادامه داد: ما خود را مکلف و موظف می دانیم تا این طرح به ثمر برسد.

جبارزاده گفت :باید شهرستان های ۲۱ گانه از نعمات انقلاب اسلامی بهره مند شود و آغاز عملیات اجرایی این نیروگاه هدیه به مناسبت دهه فجر برای مردم است.