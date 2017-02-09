به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه که شامگاه پنجشنبه با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت: این روزها شاهد کارهای بزرگی هستیم که در حال انجام است و بویژه در حوزه مسئولیت آقای آخوندی پروژه های بسیار سرنوشت سازی در استان انجام شده یا در حال انجام است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه عمده راه های استان امروز وضعیت خوبی دارد، افزود: برخورداری از شبکه بزرگراهی استان بسیار گسترده است ادامه آن تعیین تکلیف شده است بزرگراه کربلا به سمت خسروی مشرف به اتمام است تا کمتر از یک سال دیگر به قصرشیرین خواهد رسید و به پایان می رسد، به سمت اسلام آباد نیز اعتبار قابل توجهی از سفر رئیس جمهور دارد راه کرمانشاه به حمیل با قصد نزدیک کردن راه های ایلام در حال انجام است و به استان ما هم کمک خواهد کرد.

رازانی در ادامه بیان کرد: کریدور شمال غرب جنوب غرب از آن مسیر کوتاه تر خواهد شد به سمت هرسین، و به سمت پاوه و اورامانات البته کارهای مهمی صورت گرفته و ۴ خطه کردن آن مسیر از اهداف ما است ضمن اینکه از جوانرود تا ثلاث امسال از سفر ریاست جمهور ۳۵ میلیارد تومان اعتبار گرفتیم و در مرحله انتخاب پیمانکار است.

وی افزود: ما دغدغه داشتیم تا در مسیر سنقر به به سمت چهارخطه شدن حرکت کنیم خوشبختانه اخیرا از محل سفر ریاست جمهوری نیز با پیگیری آقای حسینی کیا و ما اعتبار برای ۴ خطه کردن آنجا گرفتیم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پروژه راه آهن اضافه کرد: روزها و ماه های آخر رسیدن قطار به کرمانشاه را در حال طی کردن هستیم سفر آقای دکتر بخشی با هدف تسریع و قطعی کردن افتتاح این پروژه در یکی دو ماه آینده است. از مسیر کرمانشاه به سمت خسروی نیز پروژه فعالیت و رونق گرفته و در حال انجام است.

رازانی گفت: موضوع ارتقا سطوح پروازی و بهسازی فرودگاه کرمانشاه با اعتباری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان نیاز دارد که با عنایت خاص دکتر آخوندی در سفر ریاست جمهور بدون اعتبار از خود دولت و از محل سفر بگیرند، پروژه را به عهده گرفتند و اکنون پروژه در حال انتخاب پیمانکار است مجموع کارهای خیلی مهمی در این بخش در حال انجام است. امیدواریم با حضور دکتر آخوندی شاهد سرعت بیشتری در کارها خواهیم بود.