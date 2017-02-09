پرداخت تسهیلات رونق به صنایع تا پایان دولت یازدهم پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده شامگاه پنجشنبه در در آئین افتتاح پروژه های صدا و سیمای استان مرکزی در اراک اظهار داشت: رونق بخشی مجدد به واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در دستور کار دولت است و تا پایان دولت یازدهم دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان مرکزی افزود: در سفر رئیس جمهور به استان مرکزی ۹۰۰ میلیارد تومان بودجه برای اجرای ۵۵ پروژه در نظر گرفته شد که این میزان اعتبار تا پایان سال ۹۶ باید تخصیص یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرای طرح رونق تولید در استان بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۷۸ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به ۹۵۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط استان مرکزی پرداخت شده و پرداخت ها ادامه دارد.

نعمت زاده تصریح کرد: استان مرکزی با وجود حدود سه هزار واحد صنعتی یک مرکز صنعتی مهم کشور بوده و از مزایایی همچون نزدیکی به پایتخت و فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی برخوردار است.

وی ادامه داد: در حوزه معادن نیز استان مرکزی از ظرفیت خوبی برخوردار است و به منظور توسعه فعالیت در این بخش باید سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه بیش از پیش گسترش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای برخی صنایع بزرگ استان مرکزی افزود: متاسفانه خصوصی سازی اشتباه در برخی صنایع استان مرکزی ایجاد مشکل و چالش کرده که باید با تصمیم گیری صحیح این مشکلات را برطرف کنیم.