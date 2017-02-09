نیروگاه سیکل ترکیبی تبریز تمام استانداردهای محیط زیست را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حاجی زاده عصر پنج شنبه در آیین اغاز عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی تبریز اظهار کرد: کل ظرفیت این نیروگاه ۵۰۰ مگاوات است که با احداث این نیروگاه کمبود برق آذربایجان شرقی و صنایع اطراف شهرستان تبریز برطرف می شود و باعث رشد و توسعه اقتصادی صنعتی و کشاورزی منطقه خواهد بود.

وی گفت: راندمان این نیروگاه حدود ۶۰ درصد است در حالی که نیرو گاه های قبلی ۴۴ درصد است.

حاجی زاده اظهار کرد: این نیروگاه تمام استانداردهای محیط زیست را دارد و در مقایسه با استاندار های خط قرمز خیلی کم است.

وی با بیان اینکه مصرف آب برای تولید برق نیروگاه حدود ۷ لیتر در ثانیه است، افزود برای تامین سوخت نیروگاه یک ایستگاه گاز به ظرفیت ۱۰۰ هزار متر مکعب احداث خواهیم کرد.

وی یکی از مزیت های نیروگاه را بالا بودن راندمان عنوان کرد و افزود: مصرف سوخت گاز یا مایع با ظرفیت ثابت برق پایین بوده و راندمان آن حدود ۶۰ درصد است در حالی که حداکثر راندمان نیروگاه‌های قبلی فقط ۴۰ درصد است.