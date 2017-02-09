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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۰۱

با حضور وزیر راه و شهرسازی؛

سند توسعه استان کرمانشاه رونمایی شد

سند توسعه استان کرمانشاه رونمایی شد

کرمانشاه- سند توسعه استان کرمانشاه توسط وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه از سند توسعه این استان رونمایی بعمل آورد.

رازانی، استاندار کرمانشاه در این خصوص بیان کرد: سند توسعه شهرستان های استان کرمانشاه برای اولین باتر انجام شد و در استان کار کم سابقه ای است.

وی بیان کرد: هم اکنون برای هر یک از شهرستان های استان نسخه ای داریم و این سند با همکاری سازمان برنامه ریی استان و مجموعه فرمانداران و مدیران آماده شد.

گفتنی است؛ بر اساس تعهد استاندار کرمانشاه قرار بود تا خرداد ۹۵ سند توسعه استان کرمانشاه  تهیه و آماده شود.

کد مطلب 3902640

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