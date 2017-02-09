تولید برق در کشور طی سال ۹۶ به ۵۰۰۰ مگاوات می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان عصر پنج شنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی تبریز اظهار کرد: سه سال پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی از شرکت مپنا که یکی از شرکت صنعتی عظیمی است بازدید کردند که خوشبختانه بعد از ۲۵ سال با سرمایه گذاری خارجی این صنعت در کشور به ثمر رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه باید هرچه زودتر برای حمل توربین و انتقلال اقدام نمائیم افزود: باید در ظرف ۱۰ روز برای عملیاتی کردن این موضوع اقدام کنیم تا به تردد های پرحجم نوروز برخورد نکنیم.

چیت چیان افزود: طبق قانون مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم بایستی ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه وارد مبدا شود.

وی گفت : طی سال های ۸۹تا ۹۲ میزان نصب و بهره برداری رها شده و نیروگاه های جدید رو به کمبودی رفت.

وزیر نیرو با بیان اینکه این سیر نزولی نگران کننده است که کشور در خطر خاموشی برق قرار گرفته بود، ادامه داد: با ادامه این روند نمی توانیم نیاز برق مردم را برطرف کرد.

وی گفت: خوشبختانه این روند در بخش خصوصی تغییر یافته و طی سال ۹۴ یک هزار و ۳۴۹ مگاوات و در سال ۹۵ دو هزار و ۲۰۰ مگاوات و طبق برنامه بایستی در سال آینده میزان تولید برق را به ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات رساند که این ارقام بسیار قابل توجهی است.

وزیر نیرو با بیان اینکه در سال ۹۶ باید این ارقام را به ۵ هزار مگاوات خواهد رسید، ادامه داد: این ارقام بسیار قابل توجهی است که کشور را از یک خطر جدی برطرف کرده و روند احداث نیروگاه ها وضیعت خوبی را پیدا می کند.

چیت چیان ادامه داد: در ابتدای سال جاری دولت ۱۷ برنامه را برای وزارت نیرو معین کرد که یکی از آن ها این بود که باید در سال ۹۵ یک هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود و برق را تولید نماید.