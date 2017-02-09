۸۵ درصد از سفره های آب زیرزمینی تا سال ۹۲ از بین رفته بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران، معصومه ابتکار با بیان اینکه دولت یازدهم در شرایط ویژه ای که کشور با مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روبرو بود آغاز بکار کرد، افزود: در ابتدای کار دولت بسیاری از منابع آبی کشور بدلیل عدم توجه کافی روبه نابودی بود و ۸۵ درصد از سفره های آب زیرزمینی تخلیه شده بود و شرایط محیط زیست کشور هم در حوزه های مختلف نامطلوب بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در برنامه ششم توسعه موضوع محیط زیست است چرا که اگر توجهی به محیط زیست نشود در آینده با بحرانهای مختلفی روبرو خواهیم شد،گفت: خوشبختانه دولت با همت و تلاش مبتنی بر دانش روز گامهای موثری را در طی سه سال و نیم گذشته برداشته و شرایط زیست محیطی کشور بطور محسوسی رو به بهبود است هرچند که هنوز گامی طولانی در پیش رو داریم.

ابتکار در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه اقدام بزرگی که برای شکستن تحریم ها علیه ایران انجام شد و دیپلماسی موفقی که با حفظ عزت و مصلحت برای تحقق برجام برداشته شد بی شک از بزرگترین تحولات دوران معاصر در کشورمان است، اظهار داشت: تحقق برجام کشور را از تهدیدات آنی آن دوره که به سمت تنش های بیشتر پیش می رفت حفاظت کرد.

ابتکار با اشاره به اینکه ما مخالف توسعه و فعالیت صنعتی نیستیم، گفت: یقینا با فعالیت واحد های صنعتی که به محیط زیست آسیب می رسانند برابر قانون برخورد می کنیم.