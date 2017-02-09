روح خدمت به شهر و شهرداری باید در شوراها حاکم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، درویش امیری شامگاه پنج شنبه در جریان افتتاح پروژه های شهرداری ابهر افزود: زمان و زندگی محدود است و فرصت خدمت به مردم نیز محدود است و حیف است که با هم فکری و هم افزایی به مردم خدمت نکنیم.

وی با اعلام اینکه در آستانه انتخابات شوراهای شهر و روستایی قرار داریم، افزود: هدف اصلی از گنجاندن قانون شوراها در قانون اساسی کمک به مدیریت شهری و روستایی بوده است و اگر مردم احساس کنند، حضور شوراها، سد راه ارائه خدمت به شهرها و روستاهاست، حتما نسبت به کارنامه شوراها بدبین خواهند شد.

درویش امیری در ادامه خواستار تقویت روزانه خدمت به شهرها و روستاها توسط شوراها شد و تاکید کرد: روح خدمت و کمک به شهر و شهرداری باید در شوراها حاکم باشد.

درویش امیری با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، تصریح کرد: در این روز با آرمان های امام، شهدا و رهبری تجدید پیمان خواهیم کرد.

استاندار زنجان افتتاحیه های شهرداری را بهانه ای برای بازگرداندن شادی به جامعه عنوان کرد و گفت: این افتتاحیه به مردم پیام می دهد که اگر شهرداری از شماها عوارض می گیرد و از طریق مردم کسب درآمد می کند، به فکر انجام پروژه های عمرانی و زیباسازی شهری است.

حضور استاندار زنجان، پروژه های بوستان بانوان شریف آباد، بولوار شورا، بولوار توحید، غرفه بازیافت زباله و بوستان خانواده حسین آباد افتتاح گردید و در پایان طرح توسعه اورژانس بیمارستان امید ابهر با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال و در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع کلنگ زنی شد.